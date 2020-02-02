وسادة ذكية تحرّك رأس النائم لمنع الشخير

المصدر: دبي - البيان الصحي

طورت شركة مايندز 10 وسادة ذكية من شأنها تخليص المستخدم من مشكلة الشخير، عبر تحريك رأس النائم.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تعتمد الوسادة الذكية المسماة «ذا موشن بيلو»، والتي تم عرضها في معرض CES في لاس فيجاس، على بضع تقنيات متطورة، و«نظام مراقبة ضغط النوم» الخاص بالشركة، والذي يتضمن أجهزة استشعار داخل الوسادة، يمكنها اكتشاف موضع رأس الشخص.

ودمجت الشركة بين تقنية مراقبة الصوت، لرصد الشخير، وأكياس هواء، لتعديل وضع الرأس للمستخدم في أثناء نومه، وتوجيهه نحو وضع يمنع الشخير دون إيقاظه.

فبمجرد أن يلتقط نظام المراقبة أي ثقل في التنفس، يتواصل الجهاز مع الوسادة، التي تنفخ بدورها الأكياس الهوائية لتعديل وضع رأس المستخدم.

ومن خلال محاذاة رأس وعنق المستخدم بشكل مثالي، تحسن الوسادة من تدفق الهواء من خلال الأنف وتقلل من احتمال الشخير.