استئصال ورم ليفي وزنه 2.9 كيلوغرام لمواطنة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

تمكنت طبيبة مواطنة، أخصائية في جراحة المناظير النسائية في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال من استئصال ورم ليفي لمواطنة في العقد الثالث من العمر وصل وزنه إلى 2.9 كيلوغرام، كانت تبدو وكأنها حامل في الشهر التاسع في عملية معقدة رفضت العديد من المستشفيات داخل وخارج الدولة إجراءها إلا عن طريق الفتح الطولي من الصدر إلى أسفل البطن.

وقالت الدكتورة شيماء السويدي اختصاصية جراحة المناظير النسائية: إنها قامت بالتفاهم مع المواطنة وأقنعتها بطريقة التعامل مع مثل هذه الأورام خاصة وانه سبق لها التعامل مع حالة لسيدة عربية وصل وزن الورم فيها إلى 3 كيلوغرامات.

وأضافت أثناء العملية تم تفتيت الورم بالمنظار وبعد ذلك تم إجراء فتحة عرضية في اسفل البطن لم يتعد حجمها اكثر من 10 سنتمترات وتم سحب الورم بعد تقطيعه وتمت العملية بنجاح.

وقالت جراحة المناظير النسائية: إن المريضة عندما أفاقت من البنج لم تصدق بأن الوزن التي كانت تحمله في أسفل بطنها قد اختفى.

وأوضحت بان أسباب ظهور الأورام الليفية غير معروف لغاية الآن ولكن من المرجح أن يكون لها علاقة وارتباط بالجينات، مؤكدة أن مثل هذه الحالات تحدث ولكن يتم استئصالها عندما تكون صغيرة عن طريق المنظار.