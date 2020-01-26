348 عملية جراحة سمنة في مستشفى راشد العام الماضي

المصدر: دبي - البيان الصحي

بلغ عدد عمليات السمنة التي تم إجراؤها في مستشفى راشد العام الماضي 348 عملية، بنسبة نجاح 98 بالمئة، أي بنسبة تفوق نسب النجاح العالمية.

وقال الدكتور علي خماس، رئيس قسم الأمراض الباطنية واستشاري جراحات السمنة: إن المتابعات التي تم إجراؤها للمرضى على مدى العام لم تظهر حدوث أي تسربات أو نزيف للمرضى الذين خضعوا لهذا النوع من العمليات، لافتاً إلى أن جميع جراحات السمنة تجرى حالياً بالمنظار الجراحي، أي من خلال فتحتين إلى ثلاث فتحات، لا يتعدى حجم الفتحة الواحدة سنتميتراً واحداً، وهو ما يسرع ويعجل من عملية الشفاء ومدة البقاء في المستشفى.

نسب

وأوضح أن نسبة السمنة خاصة لمن هم فوق 18 عاماً ما زالت فوق 35%، وتصنف من المعدلات العالية بسبب تغير أنماط الحياة وقلة الحركة واعتماد الناس، خاصة الشباب، على الوجبات السريعة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات، مشيراً إلى أن هناك معايير صارمة لعمليات السمنة منها إخضاع الشخص لبرنامج غذائي لمدة ستة أشهر ومراقبته طوال المدة لمعرفة إن كان هناك أي تجاوب مع نقصان الوزن، وفي حال عدم التجاوب يتم التشاور مع الشخص أو ذويه لإقناعهم بإجراء العملية.

ربط

وأوضح الدكتور علي خماس أن هناك عدة أنواع لعمليات السمنة، منها ربط أو قص المعدة أو تحويل مسار المعدة أو التكميم، لافتاً إلى أن وزن الشخص وعمره وطوله وحالته الصحية هو الذي يحدد نوع العملية التي سيتم إجراؤها له.

وأفاد بأن هناك بعض المستشفيات التي لا تلتزم بالمعايير المحددة من قبل هيئة الصحة بدبي، والتي تتماشى مع المعايير العالمية، داعياً جميع المستشفيات والمراكز الخاصة إلى الالتزام بالبروتوكولات المحلية والعالمية لجراحات السمنة المعدة لمواطن بلغ وزنه 245 كيلوغراماً.

وأشار الدكتور علي خماس إلى أن هناك مضاعفات للسمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس، إضافة لعدم القدرة على الحركة، لافتًا إلى أن إجراء العملية يصبح أمراً لا مفر منه للحفاظ على حياة الشخص واستعادته للياقته الصحية، وبالتالي تعتبر العملية الملاذ الأخير للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، بعد استنفاد جميع الخيارات الأخرى غير الجراحية، وكذلك العلاج الدوائي.

وبيّن أن جراحة السمنة تعتبر منهجاً فعّالاً لعلاج السمنة، حيث إنها تؤدي إلى تغيرات كبيرة في وزن المريض ونظامه الغذائي، لافتاً إلى أن فقدان الوزن يؤدي إلى تحسين عدد من الأمراض المصاحبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مرض السكري من النوع الثاني وانقطاع التنفس النومي وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.