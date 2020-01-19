صحة دبي.. 58 بحثاً نشرت في مجلات دبي الطبية لعامي 2019-2018

المصدر: دبي – البيان الصحي

بلغ عدد الأبحاث الطبية التي تم نشرها في مجلات دبي الطبية لعامي 2018-2019، 58 بحثاً، إضافة إلى 1211 من المقالات البحثية المنشورة في المجلات الطبية العالمية التي تتضمن مؤلفين وباحثين من موظفي الهيئة، وذلك حسب إحصائيات عام 2019، استناداً إلى رؤية هيئة الصحة بدبي «نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة».

وقالت الدكتورة وديعة شريف مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي: إن قسم البحوث الطبية في هيئة الصحة بدبي يسعى إلى تشجيع البحوث التي ترقى إلى مستوى عالمي وتعمل على تحسين الخدمات والجودة الصحية المقدمة على مستوى إمارة دبي، مشيرة إلى أن القسم تم استحداثه عام 2018، لوضع وتنفيذ استراتيجية للبحث الطبي لضمان تطوير الممارسات السريرية والدوائية على مستوى الإمارة، وإعداد وتنفيذ خطة للبحوث الطبية ونشر ثقافة البحث الطبي وتطوير التعاون مع المؤسسات البحثية ودعم الباحثين وتشجيعهم على نشر أبحاثهم في المجلات الطبية المحلية والدولية.

وأضافت أن قسم البحوث الطبية يشرف على تحرير مجلة دبي الطبية التي تعنى بنشر أحدث المستجدات في المجال الطبي والصحي والتمريضي والصيدلاني والمختبرات وغيرها من العلوم ذات الصلة ومجلة دبي للسكري والغدد الصماء المختصة بنشر البحوث العلمية في مجالات السكري والغدد الصماء والأيض والموضوعات ذات الصلة، ويتبع للقسم مكتبة طبية إلكترونية ذكية تحتوي على المصادر الأولية للبحوث والمصادر الإكلينيكية التي تدعم الطب المبني على الأدلة والبراهين والبحوث الإكلينكية.

وجهة متميزة

وبينت أن من أهم أهداف قسم البحوث الطبية العمل على إبراز دبي كوجهة متميزة وعالمية في نشر البحوث العلمية، والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية في البحوث الطبية، بحيث تم توفير هذه الخدمة في هيئة الصحة بدبي من خلال تشكيل لجان عدة متمثلة بموظفين من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال، ومن مهام القسم استلام ومراجعة كافة طلبات البحوث الطبية المقدمة باختلاف تخصصاتها، وعرضها على اللجان المختصة للاعتماد، وعلى سبيل المثال لجنة أخلاقيات البحث العلمي، ولجنة طلبة الجامعات والكليات، كما تقوم لجنة تمويل الأبحاث بالنظر في مدى إمكانية تمويل طلب البحث المقدم وفقاً لسياسة تنظيم وإدارة تمويل الأبحاث المعتمدة.

أخلاقيات البحث

ولفتت إلى أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي تقوم بمراجعة كل محتوى البحوث السريرية التي سيتم تطبيقها في المنشآت التابعة لهيئة الصحة والمنشآت المرخصة من قبلها، بحيث تمت مراجعة عدد 257 بحثا في سنة 2019 منها 116 بحثا مقدما من قبل موظفي هيئة الصحة بدبي، وعدد 21 بحثا مقدمة من قبل مجموعة أطباء الإقامة وعدد 49 بحثا مقدما من قبل الرعاة الخارجيين وعدد 22 بحثا مقدما من القطاع الخاص، وأخيراً عدد 49 بحثا مقدما من قبل الباحثين الطلاب.

خدمات ومتابعة

وتابعت الدكتورة وديعة: إن قسم البحوث الطبية يقدم عدة خدمات منها الإشراف على أبحاث أطباء الإقامة والقيام بزيارات تفقدية لمتابعة سير البحوث الجارية في مستشفيات الهيئة للتأكد من جودة الأبحاث المقدمة وتطابقها للمعايير والشروط المعتمدة عالمياً لأخلاقيات البحث، كما يقوم القسم بتقديم ورش عمل تدريبية، حيث تم عقد 18 دورة تدريبية لعام 2019 منها عدد 8 دورات تدريبية خاصة في البحوث السريرية وأفضل الممارسات السريرية وورشة عمل أبحاث أطباء الإقامة وعدد 10 دورات تدريبية عن التدريب في الإحصاء الحيوي، حيث تم انعقاد الدورات الإحصائية في مختبر مختص مثبت بإصدار SPSS بعدد محدود من أجهزة الحاسب الآلي من غير أي رسوم لجميع الموظفين والباحثين في هيئة الصحة بدبي، كما بلغ عدد الحضور للدورات التدريبية 321 موظفا وموظفة منهم 79 موظفا إماراتيا.