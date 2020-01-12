تمديد «كنز الحياة» للتوعية بأهمية تخزين دم الحبل السري

المصدر: دبي - البيان الصحي

قررت هيئة الصحة في دبي تمديد حملة «كنز الحياة» التي أطلقتها الهيئة العام الماضي للعام الجاري 2020، للتوعية بفوائد تخزين دم الحبل السري ورفع نسبة الوعي لدى الأمهات والمقبلات على الزواج حول أهمية تخزين دم الحبل السري، والذي استفاد منه لغاية الآن 20 مريضاً بالثلاسيميا وأنيميا الدم.

وقالت فاطمة الهاشمي رئيسة وحدة الإدارة وباحثة إكلينيكية في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث: إن حملة «كنز الحياة» حققت نسبة رضا 95% خلال العام الأول، حيث قامت خلال العام بتنظيم حملات توعوية ومحاضرات تعريفية بأهمية دم الحبل السري في كل الدوائر الحكومية.

ووصل عدد العينات المخزنة في البنك أكثر من 8000 عينة من تاريخ تأسيس المركز عام 2006، منها ما هو مخصص للاستخدام من قبل الغير، ومنها ما هو خاص فقط بالأمهات وعائلاتهن، مشيرة إلى أن المركز حقق نجاحات مبهرة في مجال علاج أمراض الدم عن طريق الخلايا الجذعية، التي يتولى المركز جمعها واستخلاصها وتخزينها لفترات تصل إلى أكثر من 30 عاماً.

وبيّنت فاطمة الهاشمي أن عملية جمع دم الحبل السري تتم ببساطة بعد ولادة الجنين مباشرة وقبل ولادة المشيمة، حيث يتم جمع بين 120 إلى 150 ملليمتراً من الدم في كيس يشبه كيس التبرع بالدم، حيث يتم غرس إبرة مثبتة في الكيس البلاستيكي وتترك ليمتلئ الكيس عن طريق الجاذبية، في عملية تستغرق بين 2 إلى 4 دقائق، وهي عملية سهلة وغير مؤلمة بالنسبة للأم والجنين.

عينة

وأضافت: «بعد سحب عينة الدم يتم تثبيت المعلومات المطلوبة على الكيس، بعد أن يتم إغلاقه بإحكام، ويتم كذلك أخذ 3 عينات مخبرية من دم الأم، وتنقل العينات مع كيس دم الحبل السري إلى مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث، وهناك يتم التأكد من بيانات المريضة ومطابقتها لوحدة الدم وعينات الأم، ثم يتم تجهيز عينات لإرسالها للفحوص الجرثومية والأمراض المعدية الفيروسية وفصيلة الدم وعمل التطابق النسيجي وفحص عدد أنوية خلايا الدم الحمراء ومعدل تكاثر الخلايا الجذعية، وبعد ذلك تتم عملية تحضير الخلايا الجذعية وفصلها على مرحلتين في ظروف معقمة».

تجميد

وتابعت: «يتم تجميد عينات دم الحبل السري في النيتروجين المسال تدريجياً لمدة ساعة، ثم وضعها في ثلاجة خاصة مؤقتة لمدة شهرين عند درجة حرارة 196 درجة مئوية تحت الصفر، وبعدها يتم الاتصال بالأم مرة ثانية لأخذ عينة دم، للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، والتأكد من عدم وجود أي نوع من الفيروسات في فترة الحضانة».

وأضافت الهاشمي: «في حال قبول الأم وتلبيتها واستيفائها للشروط يتبعه توقيع العقد ودفع الرسوم الأولى «للبنك الخاص»، أما البنك العام فهو بالمجان. ويتم تزويد الأم بصندوق عدة سحب وتجميع دم الحبل السري والخلايا الجذعية للمولود».

وتبلغ تكلفة تخزين دم الحبل السري للبنك الخاص 11 ألف درهم، تشمل رسوم التسجيل 1000 درهم و8 آلاف درهم رسوم المختبر والتخزين و2000 درهم رسوم فحص تطابق الأنسجة. ويتم معالجة وتخزين وحدات دم الحبل السري والخلايا الجذعية مجاناً «للتبرع العام»، أي أنه بإمكان أي شخص الاستفادة من الخلايا الجذعية في حال وجود تطابق مع المتلقي.