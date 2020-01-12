«صحة دبي» تبدأ بإعطاء لقاح سرطان عنق الرحم للمواطنات في المدارس

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد الدكتور زهدي خالد استشاري النساء والولادة واستشاري الأورام النسائية في مستشفى لطيفة أن هيئة الصحة في دبي بدأت بإعطاء لقاح سرطان عنق الرحم للبنات المواطنات من عمر 13 أو 14 سنة في المدارس تنفيذاً لقرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة الأهل، بينما يتم إعطاؤه للمقيمات من نفس الفئة العمرية بأسعار رمزية، لافتاً إلى أن التطعيم يعطى على جرعتين بفارق 6 شهور بين الجرعة الأولى والثانية ويوفر حماية كاملة من السرطان.

وقال الدكتور زهدي خالد: إن عدد حالات سرطان المبيض التي تم تشخيصها في مستشفى لطيفة خلال العام الماضي وصل إلى 10 حالات بينما تم تشخيص 20 حالة أخرى بسرطان عنق الرحم.

وأوضح أن نسبة الإصابة بهذه الأورام تقدر بحالة واحدة لكل 100 ألف، لافتاً إلى أن الأسباب المؤدية لسرطان المبيض ما زالت غير معروفة ولكن قد يلعب التاريخ العائلي دوراً في الإصابة، وأما سرطان عنق الرحم فتلعب سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والعدوى المنقولة جنسيّاً، دوراً في التسبب في معظم حالات سرطان عنق الرحم، لافتاً إلى أن الوقاية من الإصابة بالمرض تكون عن طريق أخذ لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري HPV، حيث يمنع اللقاح العدوى ويقلل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والسرطانات الأخرى المرتبطة بـHPV.

وأكد أنه بالنسبة لسرطان المبيض لا يوجد لغاية الآن طرق للوقاية من الإصابة بالمرض وبالتالي يفضل دائماً إجراء الكشف الدوري وخاصة إذا ما كان هناك تاريخ عائلي، لافتاً إلى أن علاج جميع أنواع الأورام يكون سهلاً في بداية الاكتشاف عن الحالات المتقدمة.