«صحة دبي» تدشّن عيادة متخصصة الأولى من نوعها لعلاج مرض الرعاش

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن افتتاح عيادة متخصصة، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تعالج مرض الرعاش، وتقدم خدماتها لنحو 250 مريضاً، هم إجمالي المصابين بالمرض في الإمارة.

وقال الدكتور سهيل الركن استشاري الأعصاب بمستشفى راشد: إن الهيئة أدخلت أحدث العلاجات العالمية لعلاج المرض وهو عبارة عن قلم حقن، يحقن به المريض نفسه يومياً، يقضي على أعراض المرض تماماً، ويمكِّنه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، إضافة إلى مضخة صغيرة توضع تحت الجلد لإمداد الجسم بالمادة الدوائية.

وأوضح الدكتور الركن أن التقنية المبتكرة يستخدمها المريض يومياً بعد الاستيقاظ من النوم، حيث يجد جسده في حالة جمود، ويعاني أعراض المرض، لتزول هذه الأعراض خلال دقيقتين فقط من تلقيه العلاج.

وذكر أن 90% من أسباب الإصابة بمرض الرعاش لا تزال مجهولة عالمياً، فيما رصدت الأبحاث الطبية ثلاثة أسباب رئيسة لهذا المرض، تمثلت في العامل الوراثي، وممارسة الرياضات العنيفة، التي يتعرض صاحبها لضربات كثيرة في الرأس، إضافة إلى بعض المواد الكيميائية التي تستخدم كمبيدات للحشرات، ويتعرض لها الإنسان، ما يسبب الإصابة بالمرض.

وذكر الدكتور الركن أن الهيئة أدخلت، أيضاً، ضمن تقنياتها العلاجية الحديثة لعلاج مرض الرعاش، مضخة صغيرة جديدة، تضخ مادة دوائية تحت جلد المريض، تسهل حركته، وتمكنه من ممارسة نشاطه اليومي دون أي معوقات.

ولفت استشاري الأعصاب بمستشفى راشد إلى أن مرض الرعاش حتى اليوم لا يوجد شفاء منه بشكل تام، وإنما توجد أدوية تساعد مرضاه على التعايش المجتمعي، وتحسين جودة الحياة لهم، وقدرتهم على ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، وكذلك ممارسة الرياضة في حال أرادوا ذلك.