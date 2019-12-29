10935 مشاركاً في تطبيق براعم للكشف عن التأخر النمائي للأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي

بلغ عدد المشاركين في تطبيق براعم لخدمة الكشف المبكر عن الإعاقة النمائية لدى الأطفال من عمر 9 شهور ولغاية 6 سنوات خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي، وهي مرحلة التطبيق الفعلية 10935 من مختلف إمارات الدولة تم تحويل 126 طفلاً منهم للأطباء المتخصصين بعد اكتشاف أن لديهم مشكلات نمائية.

وقالت الدكتورة فاطمة العلماء استشارية ورئيس وحدة رعاية الطفل: إن عدد الحالات التي تم تسجيلها عبر تطبيق براعم الذي هو عبارة عن استبيان للأهل وصل إلى 2500 في سبتمبر و4621 في أكتوبر و3814 في نوفمبر، مشيرة إلى أن التطبيق يكاد يكون الأول من نوعه على مستوى الدولة ويحتوي على معلومات تفصيلية من الألف إلى الياء عن نمو الطفل، لافتة إلى أن إطلاق التطبيق تم بعد دراسات ومقارنات مع جميع التطبيقات المماثلة في العديد من الدول الأوروبية.

وأوضحت أن الخدمات التي يوفرها برنامج الكشف المبكر تشمل التقييم والتشخيص والعلاج المهني والعلاج الطبيعي وعلاج النظر وخدمات الدعم الاجتماعي، وبينت أن مراحل التقييم الدوري للطفل عبر التطبيق تبدأ ممن عمر 9 شهور، و12 شهراً، و18 شهراً، وسنتين، و3 سنوات، و4 سنوات، و5 سنوات، و6 سنوات، مشيرة إلى أن الهدف هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة، لتغطية خمسة جوانب تتعلق بنمو الطفل، مشيرة إلى أن هذه الخدمة غير مقتصرة على مرضى الهيئة فقط، وإنما متاحة للجميع، حيث يمكن لأي شخص تحميل تطبيق الهيئة الرسمي والاستفادة من الخدمات المتوفرة بما فيها تطبيق «براعم» الخاص بالكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال.

استراتيجية

بدورها، أكدت الدكتورة حنان الحمادي طبيب استشاري مدير إدارة الشؤون الصحية بقطاع الرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي أهمية هذه الخدمة التي تأتي ضمن استراتيجية دبي لأصحاب الهمم، وبرنامج الكشف المبكر عن الإعاقة والمنبثق من محور الصحة وإعادة التأهيل بهدف تقديم التشخيص المناسب لأصحاب الهمم وتطوير واختبار البرامج النموذجية لخدمات الفحص المبكر للأطفال.

وأشارت إلى التأخرات النمائية الأكثر شيوعاً لدى الأطفال والمتمثلة في تأخر النطق، وصعوبات التعليم، والإعاقات السمعية والبصرية، وقصور الانتباه، واضطرابات طيف التوحد، والاضطرابات السلوكية.

وأوضحت الدكتورة الحمادي الخدمات المتعددة التي يوفرها برنامج التدخل المبكر كالتقييم التشخيصي، والعلاج المهني، والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق، وخدمات الدعم الاجتماعي، مؤكدة جاهزية وإمكانيات عيادات صحة الطفل بمراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر عن الإعاقات النمائية والجسدية والذهنية والنفسية، ووضع البرامج العلاجية الشاملة لمن يحتاجها من الأطفال.

واستعرضت البرامج المتعددة التي توفرها هيئة الصحة بدبي حالياً للكشف المبكر عن الإعاقات المختلفة، ومنها الفحص الطبي قبل الزواج، والفحص المبكر عن الأمراض الوراثية والأيضية لحديثي الولادة لمن يعانون من اضطرابات لا تظهر في الغالب عند الولادة، والفحص المبكر عن مرض اليرقان، والفحص المبكر عن الإعاقة السمعية والبصرية، والكشف المبكر عن الإعاقة النمائية، وعن أعراض طيف التوحد.