الاستخدام المفرط للكمبيوتر والهواتف النقالة يسبب جفاف العين

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذر الدكتور هاني سكلا استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي من الجلوس ساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر والايباد والهواتف النقالة لأنها من أهم مسببات جفاف العين، والذي ينتشر بكثرة بين الشباب، وشدد الدكتور سكلا على أهمية الوقاية من المرض عن طريق الحذر من تعرض العينين للهواء، والتقليل من استخدام العدسات اللاصقة لفترة طويلة، علاج التهابات العين، وتجنب الأدوية التي تساعد على جفاف العين، وشرب كميات كافية من الماء والسوائل والإكثار من تناول الخضروات والفواكه للحفاظ على رطوبة الجسم، والابتعاد عن التدخين، وكذلك أخذ فترات من الراحة عند أداء النشاطات التي تتطلب تركيز النظر بشكل متواصل وتجنب استعمال الحاسوب والأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة، مع ضرورة إجراء فحوص دورية للحفاظ على سلامة العين.

وقال الدكتور هاني سكلا: إن جفاف العينين يعد من الأمراض المنتشرة بشكل كبير، وتعود أسباب انتشاره إلى العديد من العادات الخاطئة التي نقوم بها بشكل يومي، فهو يظهر نتيجة قصور بإفراز دموع العين أو زيادة تبخرها، ما يؤدي إلى خلل بوظيفة الفلم الدمعي، وتتعدد أسباب ظهور هذا المرض، ومن بينها، قصور بإفراز الغدد الدمعية الذي ربما يكون مترافقاً مع بعض الأمراض الجهازية مثل التهاب المفاصل الرثواني، مرض الذئبة الحمامية، متلازمة جوغرن، أو ينتج عن قصور بإفراز الغدد الدهنية (ميبوميان) بالجفن، ما يؤدي إلى تبخر دموع العين وهو السبب الأكثر شيوعاً لجفاف العين، كما أن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية يزيد من تشكّل جفاف العين عند الشباب، بالإضافة إلى القراءة المستمرة في ظل إضاءة سيئة، عدم ارتداء النظارات الشمسية، الخروج في الشمس والهواء باستمرار، استخدام العدسات اللاصقة لفترات طويلة، وبعض الأمراض التي تسبب جفاف العين مثل ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح استشاري طب وجراحة العيون أن أعراض جفاف العين كثيرة وتتفاوت من شخص لآخر، أهمها تشوش الرؤية، احمرار العين، وخز وحرقة في العين، ثقل في الجفون، إرهاق العين، تراجع القدرة على القراءة أو استخدام الحاسوب، الشعور بالحكة، إفرازات متواصلة، عدم الشعور بالراحة عند وضع العدسات اللاصقة وتذبذب مستوى النظر.