الدكتورة منال تريم: أمراض الشبكية و«الضغط» أكثر مشكلات العيون انتشاراً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان الصحي

Ⅶ دبي - البيان الصحي

أكدت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، والمدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأولية في هيئة الصحة بدبي أن أمراض الشبكية وضغط العين الأكثر انتشاراً في الإمارات، لافتة إلى أن مرض السكري وارتفاع ضغط العين هما من أكبر مسببات مشكلات العيون في الدولة، والكشف المبكّر يساعد على الحدّ من خطورة المشكلة وتأثيرها على النظر طالما التزم المريض بمتابعة حالته مع الاختصاصي.

وأوضحت أنّ هناك علامات مؤشّرة لتأثير السكري على العين، وأهمها: تبديل النظارات بشكل مستمرّ نتيجة الشعور بالانزعاج منها، التهاب الرموش بالإضافة إلى ظهور أكياس دهنية، إضافة إلى وجود مضاعفات للسكري على داخل العين، وأهمها على عدسة العين وتشكُّل الماء البيضاء، وتكون العملية الجراحية هي العلاج المناسب في هذه الحالة، أما المضاعفات على شبكية العين التي تتسبّب بضعف البصر، فعلاجها يتمّ عن طريق حقن عقاقير طبية داخل العين لمدة معينة من أجل إعادة مركز الإبصار إلى شكله الطبيعي.

مضاعفات

وأشارت الدكتورة تريم إلى أنّ مضاعفات السكري على العين ترتبط أوّلاً بالفترة الزمنية لحدوث السكري، وثانياً بانتظام مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها ارتفاع في ضغط الدم وعدم الانتظام في وظائف الكلى.

ونصحت كل شخص يتمّ تشخيص إصابته بالسكري بزيارة الاختصاصي في طب العيون من أجل متابعة حالته مبكّراً وتجنّب حدوث أيّ مضاعفات.

وبينت أن ارتفاع ضغط العين هو مرض يصيب العين ويؤدي إلى تلف العصب البصري، وبالتالي إلى فقدان النظر، وهناك أنواع عدة لارتفاع ضغط العين، حيث يعد ارتفاع ضغط العين الزاوية المفتوحة أكثرها انتشاراً، لافتة إلى أن المرض يتطور بشكل بطيء مع الوقت ولا يشعر المريض بأي ألم خلال تطور المرض.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، والمدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأولية في هيئة الصحة بدبي: في بداية المرض تبدأ الرؤية الجانبية للعين بالتدهور أولاً، ثم بعد مراحل يبدأ النظر المركزي بالضعف، وقد يؤدي ذلك لإصابة مريض ارتفاع ضغط العين بالعمى إذا لم تتم معالجة المرض بمراحله الأولى.

النوع الآخر هو ارتفاع الضغط ذو الزاوية المغلقة، والذي يمكن أن يتطور لدى المريض بشكل بطيء أو بشكل مفاجئ، وقد يصاحب الإصابة المفاجئة بارتفاع ضغط العين بعض الألم في العين، عدم وضوح الرؤية، توسع في حدقة العين، احمرار العين، الغثيان وفي بعض الأحيان قد يؤدي إلى العمى، كما أن الأضرار التي تصيب العين نتيجة ارتفاع الضغط فيها قد تكون دائمة ولا يمكن علاج ما تم فقدانه من بصر، لذلك يجب عدم التساهل مع هذا المرض.

أعراض

وفي بعض الأحيان قد لا يكون هناك أعراض واضحة لارتفاع ضغط العين مما يجعل اكتشافه متأخراً عرضة لخسارة النظر أو جزء منه وصعوبة إصلاح الضرر الناجم عن المرض، مما يجعل الفحص الدوري للعين وخاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثي في العائلة لارتفاع ضغط العين أو المصابين بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم ولكن في بعض الأحيان يتم اكتشاف المرض بعد فقدان النظر التدريجي أو التغير في مجال الرؤية لدى المريض.

العلاج

وتوصل العلم الحديث إلى أن أهم الأهداف لعلاج الزرق هي منع تضرر وتلف العصب البصري والحفاظ على البصر والحد من الآثار الجانبية لهذا المرض، وهذا يتطلب تقنياً التشخيصات الحديثة والمناسبة وفحوصات دورية، على الرغم من أن ارتفاع ضغط العين هو أحد العوامل الرئيسية المؤدية للزرق فيكون علاجها عادة ببعض القطرات، وفي بعض الأحيان قد يتم اللجوء إلى الإجراء الجراحي للعلاج. كما ويتم علاج ارتفاع ضغط العين عن طريق الأدوية – الليزر – إجراء الجراحة – عمل تصريف صناعي للعين.