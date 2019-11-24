مستشفى لطيفة يجري 600 عملية منظار لبطانة الرحم المهاجرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت الدكتورة بداية عمر اختصاصية أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أن القسم أجرى من بداية العام الجاري ولنهاية أكتوبر الماضي، 600 عملية لبطانة الرحم المهاجرة بالمنظار، بارتفاع قدره 10-15 % عن العام الماضي، كونه المستشفى الوحيد في المنطقة المعتمد من الاتحاد الأوروبي لجراحة المناظير النسائية.

وقالت الدكتورة بداية: إن العيادة الخاصة تعمل على مدى يومين في الأسبوع، وتستقبل في اليوم 65 مراجعة، بمعنى 130 حالة أسبوعياً من مختلف الأعمار والجنسيات، كما أن القسم يجري 16 عملية مناظير نسائية كل أسبوع، مشيرة إلى أن 25 % من العمليات تجرى لنساء وبنات من خارج الدولة، يحضرن خصيصاً لإجراء العملية في المستشفى.

وأشارت إلى أن مستشفى لطيفة يعتبر مركزاً لمنح شهادة الزمالة في جراحة المناظير النسائية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي لجراحة المناظير النسائية، وقد تخرج من هذا البرنامج لغاية الآن، 3 طبيبات، وهناك 3 يتوقع تخرجهن في الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى تخطط للتوسع في هذا البرنامج، من خلال السماح للأطباء من باقي دول الخليج بالالتحاق في البرنامج، الذي يمتد لمدة 4 سنوات.

وبينت اختصاصية أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أن المرض يصيب النساء بين سن 14-45 سنة، وتتمثل أعراضه بآلام مزمنة أسفل الحوض، وآلام ما قبل وأثناء الدورة الشهرية، مؤكدة أهمية الاكتشاف المبكر للمرض، وخاصة خلال فترة سن المراهقة، للمساهمة في توجيه وإرشاد المرضى، والوقاية من المضاعفات السلبية للمرض، ومنها ضعف القدرة على الإنجاب، وحدوث الالتصاقات والحمل خارج الرحم.