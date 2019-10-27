«صحة دبي» توفر خدمة الزيارة المنزلية عبر تطبيق «دبي هيلث بوكينج»

المصدر: دبي - البيان الصحي

بدأت هيئة الصحة بدبي، وضمن جهودها المستمرة لرعاية كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بتوفير خدمة طلب الزيارة الذكية المنزلية، عبر تطبيق دبي هيلث بوكينج دوت كوم، أو من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة DHA 800) 800342)، بهدف تعزيز نموذجها المبتكر في هذا المجال، وتحقيق الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا والتقنيات والحلول الذكية.

وأكدت هند محمد اجتبي رئيس مكتب التمريض بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، أهمية الخدمة الجديدة التي ستسهم بشكل فاعل في تحقيق سعادة ورضا الفئات المستفيدة من الخدمة، والمتمثلة في كبار المواطنين غير القادرين على الحركة، والأرامل، وأصحاب الهمم ممن تحول ظروفهم الصحية دون زيارتهم للمراكز الصحية.

برنامج

واستعرضت الخدمات المتعددة التي توفرها هيئة الصحة بدبي ضمن برنامج الزيارات المنزلية والمتمثلة في الخدمات الوقائية، والخدمات العلاجية، والتغذية السريرية، وخدمات العلاج الفيزيائي، خدمات التثقيف الصحي، حيث يقوم فريق متخصص من الأطباء والممرضين بزيارة المرضى في منازلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات والتطبيقات الذكية، التي يمكن من خلالها التواصل المباشر مع الطبيب المختص في المستشفى أو المركز الصحي.

وأوضحت أن التقنيات المستخدمة في الزيارات المنزلية مرتبطة بشكل مباشر بنظام السجلات الطبية الإلكترونية الخاص بهيئة الصحة بدبي «سلامة»، لضمان تحديث سجلات المرضى خلال وقت الزيارة المنزلية، بعد أن كان يتم تحديث هذه السجلات سابقاً بطريقة يدوية اعتماداً على الأوراق التي يتم تدوينها خلال الزيارة.

وأشارت إلى الأجهزة التي يتم استخدامها أثناء الزيارات المنزلية، والتي تشمل أجهزة لرسم القلب الكهربائي، ومراقبة ضغط الدم، ومراقبة الغلوكوز في الدم، وسماعة لاسلكية وقياس درجة الحرارة وغيرها من التقنيات اللازمة، لتقديم خدمات علاجية عالية الجودة، موضحة في الوقت نفسه أن نظام الربط الإلكتروني بين التقنيات المستخدمة في الزيارات المنزلية ونظام سلامة يسهم بشكل فاعل في دقة وسرعة تدفق البيانات وإمكانية تتبع الحالة الصحية العامة للمرضى والاستشارة الفورية أو التقييم الصحي الروتيني للمرضى منازلهم.

وقالت اجتبي: إن عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الذكية المنزلية وصل منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى أكثر من (10،600) زيارة استفاد منها (1513) مريضاً، وهو رقم مرشح للارتفاع مع إدخال التقنيات الذكية، التي ستزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، كما يقلل من وقت الانتظار للحصول على الاستشارة الطبية المتخصصة.