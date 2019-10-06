«صحة دبي» تشارك العالم احتفالاته باليوم العالمي للمسنين

المصدر: دبي- البيان الصحي

نظمت هيئة الصحة بدبي، الأسبوع الماضي، ممثلة بمركز سعادة كبار المواطنين ملتقى متميزاً للتعريف بالخدمات الحكومية المقدمة لكبار المواطنين في الدولة، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وأوضحت الدكتورة سلوى السويدي استشارية طب المسنين ومديرة مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي أن الملتقى الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي في مجال خدمة ورعاية كبار المواطنين وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية، والتي أسهمت في ارتفاع معدل رضا وثقة المتعاملين، ومعدل سعادة كبار المواطنين في المركز لتصل إلى 100% حسب استبيان قامت به مؤسسة عالمية محايدة، وفقاً لقواعد مجلس القانون الدولي، والجمعية الأوروبية لأبحاث الرأي والتسويق.

وقالت الدكتورة السويدي: إن تطور خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسن المستوى المعيشي أسهم بشكل فاعل في رفع نسبة كبار المواطنين في الدولة إلى 6% عام 2017م، وهي نسبة مرشحة للارتفاع إلى 11% عام 2032.

وأشارت إلى التقرير الإحصائي السنوي للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء العام الماضي، الذي أظهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في انخفاض عبء شيخوخة المجتمع على التنمية الاقتصادية، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وأشارت الدكتورة السويدي إلى إحصاءات منظمة الأمم المتحدة الأخيرة التي أظهرت أنه للمرة الأولى عالمياً خلال العام الماضي 2018 زاد عدد الأشخاص ممن هم أكبر من 65 سنة على عدد الأطفال تحت سن 5 سنوات، وهو مؤشر على التحسن الكبير في مستوى خدمات الرعاية الصحية.