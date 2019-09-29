«صحة دبي» تطلق «برنامج زمالة صحة الأم والطفل»

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن إطلاق، «برنامج زمالة صحة الأم والطفل»، الذي يعد أحد أهم برامج التدريب والتأهيل المتخصصة عالمياً، التي تنفذها الهيئة، لتعزيز خبرات كوادرها الطبية المواطنة وصقل مهاراتهم، وزيادة قدراتها لمواكبة المستجدات السريعة على مستوى العلوم الصحية، والتقنيات الحديثة والممارسات المهنية المتطورة.

ويأتي البرنامج في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والكلية الأيرلندية للممارسين العامين (ICGP)، وهو يهدف إلى دعم مهارات المواطنين المتخصصين في القطاع الصحي في دبي، وخاصة (طب الأسرة)، وتوفير فرص التدريب والتطوير المتنوعة والمعتمدة دولياً، ولا سيما المتصلة بالمهارات السريرية لصحة الأم والطفل في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التابعة للهيئة.

مهارات

ولدى إطلاقه البرنامج من مقر مركز الابتكار التابع لـ«صحة دبي»، وفي حضور كبار المسؤولين في الهيئة والكلية الأيرلندية، أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن «برنامج زمالة صحة الأم والطفل» يمثل إضافة مهمة لمجموعة برامج التمكين، التي تستهدف إكساب الكوادر الطبية المواطنة، المزيد من المهارات والتجارب والخبرات، التي تساعدهم في الابتكار، وتطوير أساليب الوقاية والعلاج، بما يصب في مصلحة المجتمع وخدمة أفراده والمتعاملين مع منشآت الهيئة الطبية.

استراتيجية

كما أوضح أن جميع برامج الإعداد والتأهيل، تأتي ضمن (استراتيجية التعليم الطبي)، التي تمت صياغتها وفق أعلى المعايير والأصول المهنية المعمول بها، وبالتوافق مع توجهات وسياسة التوطين التي تعمل عليها هيئة الصحة بدبي، لافتاً إلى أن الهيئة لن تدخر وسعاً في تبني وتنفيذ أفضل البرامج العلمية والمهنية، التي تدعم سياستها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن «صحة دبي» ماضية في الانفتاح على المؤسسات العلمية والصحية الرائدة، لزيادة فرص تبادل المعرفة، والتدريب، مؤكداً أن الاتفاق المبرم بين الهيئة والكلية الأيرلندية، يفتح المجال للاستفادة من خبرات مثل هذه المؤسسة العريقة، على أكثر من مستوى، كما يخدم - في الوقت نفسه - ملف توطين الكوادر الطبية والمهنية.

من جانبها قالت الدكتورة وديعة الشريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة إن «برنامج زمالة صحة الأم والطفل»، هو نتاج تعاون مثمر واتفاقية شراكة مع الكلية الأيرلندية للممارسين العامين (ICGP)، ممتدة لثلاث سنوات، تستهدف بناء كادر طبي إماراتي متخصص في (طب الأسرة).

بحث

وأوضحت أن إطلاق البرنامج، سبقه الكثير من الإعداد والبحث، لضمان تماشي محاوره مع المتطلبات الأساسية للكوادر الطبية المواطنة، وتوافقها مع البروتوكولات العالمية، والاحتياجات المستقبلية التي تعمل الهيئة على تلبيتها. كما سبق ذلك اجتماعات ومشاورات مع المسؤولين والمتخصصين في الكلية الأيرلندية، من أجل بناء برنامج أكثر تطوراً لصحة الأم والطفل، بحيث يكون إضافة للخبرات المواطنة في طب الأسرة.

وذكرت أن البرنامج يمثل حلقة من سلسلة برامج متقدمة تتضمنها (استراتيجية التعليم الطبي)، التي ترتكز في مضمونها وأهدافها على دعم كفاءات العناصر المواطنة المنتسبة للقطاع الصحي في دبي.