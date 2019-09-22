الذكاء الاصطناعي يرصد الأورام السرطانية في الرئة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

يمكن لمنظومة جديدة للذكاء الاصطناعي رصد الأورام السرطانية ضئيلة الحجم بالرئة في صور الأشعة المقطعية، والتي كثيراً ما يجد أخصائيو الأشعة صعوبة في اكتشافها، حسب ما طوره باحثون في جامعة فلوريدا الأميركية.

وأكد الباحثون في مركز أبحاث «كومبيوتر فيجن» بالجامعة أن معدل دقة المنظومة الجديدة في اكتشاف الأورام السرطانية تصل إلى 95 في المئة، مقابل 65 في المئة للعين البشرية.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث رودني لالوند قوله: «لقد استخدمنا المخ البشري كنموذج لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي» مضيفا أنه «مثلما تعمل الوصلات بين الخلايا العصبية داخل المخ في تعزيز القدرة على التعلم، عملنا نحن على استغلال نفس الفكرة في تطوير منظومة تستطيع دراسة صور الأشعة المقطعية وتعليم نفسها بشأن كيفية اكتشاف الأورام صغيرة الحجم».

معادلات خوارزمية

ويتشابه مفهوم المنظومة الجديدة مع المعادلات الخوارزمية التي تستخدم في برمجيات التعرف إلى الوجه، حيث إنها تقوم بإجراء مسح لآلاف الوجوه من أجل التوصل إلى صورة متطابقة للوجه الذي تبحث عنه، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقام فريق الدراسة بتغذية المنظومة بأكثر من ألف صورة أشعة مقطعية قدمتها المؤسسات الوطنية للصحة بالتعاون مع مؤسسة «مايو كلينيك» الطبية، بهدف مساعدة الكومبيوتر على تعلم كيفية البحث عن الأورام السرطانية.

كما عمل الباحث لالوند على تعليم الكومبيوتر كيفية تجاهل الأنسجة الأخرى غير السرطانية وكذلك الكتل والأعصاب التي يرصدها أثناء فحص صور الأشعة المقطعية.

تأثير كبير

وقال الباحث أولاس باجسي: «أعتقد أن هذه المنظومة سوف يكون لها تأثير كبير»، موضحاً أن «سرطان الرئة هو أكثر مرض سرطاني يتسبب في حدوث وفيات في الولايات المتحدة، وإذا ما تم اكتشافه في مراحل متأخرة، فإن نسبة نجاة المريض لا تتجاوز 17 في المئة، ولذلك أعتقد أنه من الممكن زيادة معدلات النجاة إذا ما نجحنا في التوصل إلى وسائل للكشف المبكر عن المرض.