«صحة دبي»: قبول 170 طالباً في برنامج التدريب الصيفي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت هيئة الصحة في دبي قبول 170 طالباً وطالبة في برنامج التدريب الصيفي لعام 2019 الذي سيبدأ من 11 يوليو ويستمر حتى 8 أغسطس 2019 بدبي، لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الشخصية والعلمية، وإكسابهم المزيد من المعرفة المتصلة بمختلف الوظائف والتخصصات، إلى جانب برامج التدريب العملي التي أعدّتها الهيئة بشكل خاص، من خلال مدربين محترفين، لتتناسب ورغبات الطلبة ومتطلباتهم الأساسية واحتياجاتهم المختلفة.

باقة مميزة

وقالت آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة: «إن الهيئة اعتمدت باقة مميزة من مجالات التدريب في قطاعاتها وإداراتها لتمكين الطلبة المواطنين من استثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم في أنشطة وأعمال هادفة، تدعم محصلتهم العلمية والتعليمية وتزيد معارفهم، وتؤهلهم بشكل مبكر لسوق العمل من خلال سلسلة متكاملة من برامج التدريب التي ترمي إلى ترسيخ شعورهم بالمسؤولية، واكتشاف مواهبهم وتوجيه قدراتهم في المسارات الصحيحة المتوافقة مع خططهم التعليمية والمهنية المستقبلية، إضافة إلى منحهم فرص اكتساب الخبرات العملية في المجالات الصحية والإدارية، والتعرف إلى مجمل الوظائف التي توفرها الهيئة للمواطنين في التخصصات كافة، وكيفية الحصول على الوظيفة المناسبة مستقبلاً».

تحفيز

وأضافت: «أن هيئة الصحة حرصت كذلك على تحفيز الطلبة معنوياً ومادياً لتنمية دافعيتهم إلى التعلّم والتدريب واكتساب الثقة بأنفسهم والالتزام وحفظ النظام، إذ خصصت مكافآت شهرية للمتدربين حسب المرحلة التعليمية».

وأوضحت السويدي أنه سيتم صرف مكافأة شهرية للطلبة المنتسبين إلى برنامج التدريب الصيفي وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن في الهيئة على النحو التالي: طلاب المرحلة الثانوية (الطلاب المنقولون إلى مرحلة الأول الثانوي حتى نهاية المرحلة الثانوية) تصرف لهم مكافأة أسبوعية قدرها (500) درهم أسبوعياً (2,000 درهم شهرياً)، إذ يعتبر الطلاب الناجحون في الثانوية العامة من ضمن المرحلة الثانوية، وطلاب المرحلة الجامعية (الطلاب المسجلون والمستمرون في الدراسة الجامعية والمتخرجون في سنة التدريب الصيفي) تصرف لهم مكافأة أسبوعية قدرها (750) درهماً أسبوعياً (3000 درهم شهرياً).

لقاء

بدورها، قالت ميعاد آل علي، مسؤولة التدريب في الهيئة: «إنه سيكون هناك لقاء تعريفي للطلبة سيتم تحديده لاحقاً للتعريف بطبيعة الوظائف ومجالات التدريب والإعداد، إلى جانب تعريفهم بتفاصيل الدوام والضوابط العامة للعمل، ثم مباشرة التدريب بشكل واقعي وفعّال».

وذكرت أن تركيز التدريب الصيفي على المرحلتين (الثانوية والجامعية) يُظهر الاهتمام البالغ لهيئة الصحة بدبي بإعداد الطلبة المواطنين وتأهيلهم بشكل مبكر للانخراط في الحياة العملية، من خلال المعايشة والممارسة العملية للوظائف المتنوعة التي يشتمل عليها نطاق التدريب.

وأوضحت أنه يُشترط في الطالب الملتحق ببرنامج التدريب الصيفي أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، مع جواز قبول أبناء المواطنات وحملة المراسيم وتسجيلهم، وأن يكون الطالب قد تخطّى المرحلة الدراسية الحالية بنجاح ومستمراً في الدراسة، وأن يكون الطالب ضمن المراحل الدراسية التي تبدأ من مرحلة الأول الثانوي حتى نهاية المرحلة الجامعية، على أن تُعطى الأولوية للمراحل الدراسية العليا وللمتفوقين دراسياً، مع توفير أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.

بيانات

وبيّنت أن الوثائق اللازمة للالتحاق ببرنامج التدريب الصيف تشمل استيفاء كل البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق بالبرنامج المعتمد من إدارة الموارد البشرية، وصورة عن جواز السفر ساري المفعول، وصورة عن بطاقة الهوية أو خلاصة القيد أو المرسوم الصادر بمنح الجنسية، على أن تكون سارية المفعول، وصورة من شهادة آخر مرحلة دراسية لطلاب المدارس، ورسالة استمرارية دراسة لطلاب الجامعات، مع صورتين شخصيتين حديثتين (حجم صورة جواز السفر).

وبيّنت أن مدة التدريب ستبدأ من 11 يوليو حتى 8 أغسطس 2019، على أن تكون ساعات التدريب الصيفي للطلبة المنتسبين إلى البرنامج من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، بمعدل (6) ساعات يومياً (خمسة أيام أسبوعياً)، وفي حال تغيّر ساعات عمل الدوام الرسمي في الهيئة يتم تعديل ساعات عمل التدريب الصيفي بما يتناسب مع التعديل الجديد.