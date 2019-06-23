جهاز إلكتروني لرصد مشتقات خلوية تكشف عن وجود خلايا سرطانية بالجسم

المصدر: دبي - البيان الصحي

اخترع باحثون في جامعة ناجويا اليابانية جهازاً إلكترونياً على صورة سلك متناهي الصغر، يمكنه رصد دلالات السرطان على المستوى الميكروسكوبي في البول.

ونقلت مجلة «ساينس ديلي» المتخصصة في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، عن رئيس فريق البحث تاكاو ياسوي، قوله إن الحويصلات خارج الخلوية تنطوي على فائدة كبيرة في تشخيص أمراض معينة، لأن الجزيئات الموجودة داخل هذه المشتقات تحتوي على بصمات تشخيصية لأمراض معينة.

ومن أجل اختبار التقنية الجديدة، قارن الباحثون بين عينات من الحويصلات خارج الخلوية تم عزلها من أشخاص أصحاء وآخرين تم تشخيصهم بالفعل باعتبارهم مصابين بسرطان المثانة أو البروستاتا أو غيرها من أنواع السرطان، وتبين أن التقنية الجديدة التي لا تتطلب أكثر من مليلتر واحد فقط من البول، اكتشفت وجود عدد أكبر من دلالات السرطان مقارنة بالوسائل التشخيصية الأخرى المعمول بها.