«صحة دبي» تدعو الراغبين بالحج لأخذ المشورة والتطعيمات

المصدر: دبي- البيان الصحي

دعت الدكتورة بدرية الحرمي، مديرة إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام إلى ضرورة التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية لأخذ المشورة والتطعيمات اللازمة، كما أكدت حرص هيئة الصحة بدبي سنوياً على تقديم البرامج والحملات التوعية للحجاج، لضمان صحتهم وسلامتهم، وفي هذا الصدد قامت إدارة حماية الصحة العامة هذا العام، وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة من داخل هيئة الصحة وخارجها، بالاستعداد لإطلاق الحملة التوعوية لموسم الحج في شهر يوليو المقبل تحت شعار (الحج الآمن).

وستشمل الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات لتوعية الحجاج بالاستعدادات اللازمة قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة وبأهمية استشارة الطبيب والحصول على التطعيمات بمدة كافية وإعداد صندوق الإسعافات الأولية، وغيرها العديد من الفعاليات التي تهدف إلى توعية الحجاج حول مفهوم الحج الآمن، والعمل على تصحيح بعض السلوكيات والمفاهيم الخطأ، كما ستركز الحملة على توعيتهم أيضاً بالمخاطر التي قد يتعرض لها الحاج أثناء تأدية الشعائر.

وقد تم التنسيق والتعاون مع مركز المطار الصحي ومطارات دبي، وذلك لتنظيم الحملة في مطار دبي مبنى رقم (3)، ومبنى رقم (1) بحيث يتم توعية الحجاج أثناء مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة وتزويدهم بالمواد التثقيفية اللازمة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين.

وأضافت الدكتورة إلهام النعيمي، من قطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي:عند التخطيط لرحلة الحج، يجب على الحاج القيام ببعض الإجراءات الصحِّية والوقائية التي تعينه على تأدية المناسك دون التعرُّض لمشاكل صحِّية.

وشددت على ضرورة التزام حجاج بيت الله الحرام بالحصول على التطعيمات اللازمة، وذلك قبل سفرهم بـ 15 يوماً على الأقل، باعتبارها من أهم طرق الوقاية من الأمراض المعدية. وأوضحت أن هيئة الصحة بدبي قامت بتوفير خط ساخن على مدار الساعة لخدمة الحجاج، تقوم من خلاله بالإجابة عن كل استفسارات الحجاج خلال موسم الحج من داخل وخارج الدولة.