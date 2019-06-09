تزويد مستشفى راشد بأحدث جهازي قسطرة للأشعة التداخلية

المصدر: دبي - البيان الصحي

تكفل بنك الإمارات الإسلامي، وشركة داتكو ورجل الأعمال راشد بن ديماس بتزويد مستشفى راشد بأحدث جهازي قسطرة للأشعة التداخلية، هما الأُوليان من نوعهما في الشرق الأوسط إلى جانب دعم أعمال التوسعة في قسم الأشعة، وذلك مساهمة في جهود التطوير الشامل، التي تنفذها الهيئة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها في إمارة دبي.

وأكدت الهيئة التزامها بتوفير أعلى معايير الجودة في رعاية المرضى وتثقيفهم صحياً على يد أطباء أشعة متخصصين وذوي خبرة إلى جانب طاقم من الفنيين الخبراء.

وتعتزم الهيئة تنفيذ خطة توسعة شاملة لقسم الأشعة في طوارئ مستشفى راشد، تشمل افتتاح جناحين للأشعة التداخلية، أحدهما مختص بالدماغ والجهاز العصبي، والآخر لبقية أجزاء الجسم، بحيث يكون مواكباً للمعايير العالمية في علاج الجلطة الدماغية، وتقليل مدة انتظار المريض من 30 إلى 15 دقيقة، وفق استشاري ورئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد، الدكتور أسامة البستكي. ويقدم قسم الأشعة مجموعة واسعة من الفحوصات التشخيصية والأشعة التداخلية باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة عالمياً، ويشمل ذلك الفحوصات الروتينية والتخصصية لأعضاء الجسم، ناهيك عن فحوصات الأوعية الدموية الإشعاعية التداخلية.

ويعد علم الأشعة أحد فروع الطب الذي يستخدم التصوير الطبي للتشخيص أو العلاج، ولا يختصر على الأشعة السينية فقد توسع ليشمل التصوير بالأمواج فوق الصوتية والتصوير الطبقي المحوري والتصوير بالرنين المغناطيسي.والأشعة التداخلية هي فرع من أقسام هذا العلم.