«صحة دبي»: 9 مستشفيات جديدة و12 مركزاً قبل نهاية 2020

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن إنشاء تسعة مستشفيات خاصة جديدة، وتوسعة ستة أخرى، فضلاً عن إنشاء 12 مركزاً جديداً لجراحات اليوم الواحد، قبل نهاية العام المقبل، ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الإمارة لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع الصحي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة الدكتور مروان الملا، أن إمارة دبي تشهد نمواً استثمارياً متزايداً في القطاع الصحي، نتيجة الدعم والتحفيز والتسهيلات الحكومية في هذا المجال، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المهني.

ارتفاع

ولفت إلى ارتفاع عدد المنشآت الصحية في دبي من 2775 منشأة طبية قبل 5 سنوات إلى 3371 منشأة، بينها 37 مستشفى و935 صيدلية، و50 مركزاً لجراحة اليوم الواحد، و84 مختبراً مرجعياً و1212 عيادة خارجية و972 منشأة صحية أخرى ومركز تشخيص، إضافة لخمسة مراكز إخصاب.

وحسب الملا، بلغ إجمالي عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال العام الماضي 38 ألفاً و981 مهنياً صحياً، بينهم 10556 من الأطباء، و2149 طبيب أسنان، و16 ألفاً و445 ممرضاً، و11 ألفاً و307 مهنيين في الطب المساند، و214 مهنياً في الطب التكميلي.

وتوقع الملا أن يصل عدد التراخيص الجديدة للمهنيين الصحيين خلال العام الجاري في دبي إلى 2341 ترخيصاً مهنياً بنمو نسبته 6%.

ولفت إلى مبادرة «شريان»، التي أطلقتها الهيئة أخيراً، والتي تعد تحولاً مهماً في منظومة القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح بمقدورها الآن إنجاز عمليات ترخيص المنشآت الطبية وترخيص المهنيين العاملين في تلك المنشآت بأفضل الطرق الذكية، وبأبسط الإجراءات وفي أقل من 24 ساعة، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل فاعل في زيادة سرعة ووتيرة الاستثمار في القطاع الصحي، وتسهيل عملية استقطاب أفضل الكفاءات الطبية العالمية للعمل في دبي.

وأشار إلى وجود 28 مستشفى في دبي حاصلة على الاعتماد الدولي وخمسة مستشفيات قيد إجراءات الحصول على الاعتماد الدولي، لافتاً إلى الرقابة والحرص الذي توليه الهيئة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى في القطاعين العام والخاص، وفقاً لأفضل المعايير والبروتوكولات والممارسات الطبية.