إنجاز الربط الإلكتروني بين «صحة دبي» و«الإقامة» والتطبيق قريباً

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان الصحي

كشف صالح عبد الغفار الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة في دبي، دخول مرحلة الربط الإلكتروني بين هيئة الصحة في دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المتعلقة بالتأمين الصحي المرحلة التجريبية، معرباً عن أمله في أن يبدأ الربط رسمياً خلال أشهر.

وقال الهاشمي: إن المرحلة السابقة كانت تتم بشكل يدوي، حيث واجهت العملية بعض العراقيل نظراً لوجود ثلاث لغات، وقد تم التغلب على العقبات وهناك حالياً أربع شركات تأمين تقوم بتجربة نظام الربط الإلكتروني، ونأمل أن يتم تفعيل الربط بداية سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أنه بمجرد حصول الشخص على التأمين الصحي وإدخال شركة التأمين بياناته في نظام الهيئة يتمكن صاحب العمل أو الكفيل من إكمال إجراءات الإقامة إلكترونياً.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين الهيئة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على ربط تجديد أو إصدار أي إقامة جديدة بوجود تأمين صحي من شركة مرخصة، لافتاً إلى أن التأمين سيكون لمدة سنة واحدة، وفي حال كانت الإقامة لسنتين أو ثلاث سنوات مثلاً فينبغي على الشخص تجديد التأمين كل سنة، وستقوم شركة التأمين بإبلاغ العميل عن طريق الإيميل أو الرسائل النصية بقرب موعد انتهاء التأمين، وفي حال عدم التجديد قد يعرضه لغرامه ٥٠٠ درهم عن كل شهر لم يجدد فيه التأمين.

ازدواجية

كما أوضح أن قانون حكومة دبي ينص على عدم السماح للمواطن بالانتفاع من برنامج حكومي إن كان لديه برنامج حكومي آخر، بمعنى لا يحق أن يجمع أحد بين برنامجي «عناية» و«سعادة» أو غيرها في الوقت نفسه، حيث تعد كل واحدة منهما، برنامج تغطية مختلفاً عن الآخر، لافتاً إلى أنه أثناء مراجعة الكشوفات تبين أن هناك ازدواجية في الاستفادة بين «سعادة» وبرامج حكومية أخرى، وقد تم شطب 12000 بطاقة خلال الشهرين الماضيين.

وأكد الهاشمي أن التأمين الصحي بدبي، جعل برنامج «عناية»، خاصاً بموظفي حكومة دبي وأفراد أسرهم، في المقابل يشمل برنامج «سعادة» تغطية مواطني الإمارات المقيدين في إمارة دبي، وليس لديهم أي تأمين صحي حكومي، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة دبي على توفير أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين في القطاعين العام والخاص، وتسهيل وتسريع تلقيهم العلاج المناسب.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي التابعة لهيئة الصحة في دبي: علاوة على ذلك تقدم الهيئة خدمات تشخيصية وعلاجية مع الأدوية للمواطنين لدى مستشفيات ومراكز الصحة التابعة لها مجاناً بغض النظر عن التأمين الصحي وهذه ميزة إضافية.

تفعيل

ولفت الهاشمي إلى تفعيل الرقابة على جميع المنشآت الصحية في دبي كما نص قرار المجلس التنفيذي رقم (٧) لسنة ٢٠١٦ للرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، مؤكداً أن بعض المنشآت الصحية تعفي مراجعيها على سبيل المثال من نسبة التحمل المتفق عليها في بوالصهم، وهذا لا يجوز ويخل بمنظومة التأمين وتصل قيمة المخالفة في هذه إلى 10 آلاف درهم عن كل حالة، إلا إذا وجد ما يثبت تنازل شركة التأمين عن فرض نسبة التحمل المنصوص عليها في البوليصة. وأضاف: إن منظومة الضمان الصحي تضم الآن أكثر من 5.1 ملايين بوليصة تأمين.