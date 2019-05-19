6500 ولادة في مستشفى لطيفة سنوياً

المصدر: Ⅶ دبي _ البيان الصحي

أكدت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، أن عدد الولادات التي يشهدها المستشفى سنوياً تتراوح بين 6000 إلى 6500 ولادة، منها ما يقارب 60 % للمواطنين، في حين تتوزع النسبة المتبقية - نحو 35% - على المقيمين داخل الدولة، و5% على أمهات من دول مجلس التعاون يحضرن خصيصاً للولادة في المستشفى بهدف تخزين دم الحبل السري في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لقطاع المراكز التخصصية في هيئة الصحة بدبي.

وقالت الدكتورة تهلك: تشغيل الأنظمة الخاصة بحماية ورعاية المواليد في كل من مستشفى لطيفة مثل النداء الطبي الذكي فوسيرا حقق نتائج إيجابية جداً انعكست على سمعة ومكانة المستشفى عالمياً، مشيرة إلى أن النظام مخصص لتحقيق أقصى درجات الأمان والحماية للأطفال (المواليد الجدد)، وتوثيق تواصلهم (تقنياً) بالأم وأجهزة المراقبة والمتابعة في المستشفى، وذلك طوال فترة تواجدهم، ويكفل التواصل الآمن والسريع بين الطواقم الطبية والطبية المساعدة وفرق التمريض، بما يوفر أعلى مستويات الرعاية للأم والطفل بنفس الوقت.

حفاظ

وأوضحت أن النظام يراعي أهمية الحفاظ على بيئة المستشفى الهادئة، حيث يعتمد النظام على التواصل من خلال نظام الرسائل النصية الآمنة والاتصالات الصوتية بدون استخدام اليدين، وذلك مراعاة لأعلى درجات الخصوصية التي تحظى بها الحالات المرضية، سواء المقيمة في الأقسام المختلفة، أو التي تقوم بزيارة العيادات الخارجية، ولاسيما أن مستشفى لطيفة يعد الوجهة المفضلة لعلاج أمراض النساء والأطفال، للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

وأضافت أن وظيفة نظام (فوسيرا) الأساسية هي ربط أعضاء الفريق الطبي حسب الأدوار الوظيفية أو الأسماء أو كمجموعة باستخدام الصوت أو النص، وسوف تعمل سرعة الاتصال على تحسين سير العمل وكفاءة الاتصالات بين الأطباء والممرضات، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لكثير من حالات المرضى لدينا مثل العمليات القيصرية الطارئة.

رصد

وأضافت بأن النظام الثاني الذي تم تطبيقه في الهيئة يطلق عليه «ماسيمو»، وهو متخصص بمراقبة نسبة الأكسجين في الدم لدى الأطفال، إلى جانب رصد جميع المؤشرات الحيوية الخاصة بالطفل، ومن ثم توجيه الإنذارات والتنبيهات إلى الممرضة المباشرة أو الطبيب المسؤول للتدخل السريع في حال وجود أي ظرف طارئ أو نقص في المستوى الطبيعي للأكسجين، وهذا ما عزز مستوى العناية الفائقة التي يوليها مستشفى لطيفة للطفل.

وقالت المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة: إن المستشفى يتميز أيضاً بوجود مركز دبي الدولي لجراحة المناظير، والحاصل على الامتياز من جمعية الجراحين الأمريكية يستند في عمله على ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالجوانب العلاجية والتدريبية والإدارية، وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها في هذا المجال، مستهدفاً تحسين مستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى لطيفة لتشمل كافة الأمراض النسائية الحميدة والخبيثة.