طابعة ثورية لمعالجة الجروح العميقة

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر علماء طابعة ثلاثية الأبعاد ستساعد في علاج وتغطية الجروح العميقة، ويتوقع أن تساهم أيضاً في ثورة لعلاج الحروق البالغة.

وأكد باحثون من جامعة تورونتو الكندية أن هذه الطابعة أول جهاز من نوعه يستطيع «صناعة أنسجة» في أقل من دقيقتين.

وقال موقع «سكاي نيوز» إن الطابعة الجديدة قد تستبدل الرقع الجلدية المستخدمة لترميم مناطق الإصابات الكبيرة التي تخترق طبقات الجلد.

ومن ميزات الطابعة الجديدة أنها خفيفة الوزن، على عكس جميع الطابعات المستخدمة في المجالات الطبية.

وتزن الطابعة الجلدية أقل من كيلوغرام واحد، وتحتاج لتدريب بسيط لتعلم كيفية إدارتها.

وتشبه طريقة عملها طريقة عمل علبة الشريط اللاصق، لكنها تصدر شريطاً من الأنسجة الجلدية فوق الجروح، مع احتمالية تطوير الجهاز لتغطية مساحات أكبر من الجروح.