تصنيع «أجنة اصطناعية» من خلايا الفئران

المصدر: دبي _ البيان الصحي

استطاع علماء هولنديون إنتاج أجنة اصطناعية باستخدام خلايا الفئران في المختبر. وتأتي مساعي الباحثين، في محاولة لفهم كيفية حدوث الحمل المجهري، وأيضا التوصل إلى فهم أفضل لأسباب فشل حالات الحمل في الأشهر الأولى. وتُصنع هذه الأجنة الاصطناعية في الأطباق، وتعلق على بطانة الرحم عند إناث الفئران أياماً عدة. وأنشأ العلماء الهياكل الشبيهة بالأجنة، من خلال مزج نوعين من الخلايا الجذعية للفئران.

وقال الخبراء: إن دراسة هذه العملية، يمكن أن تساعد في تطوير الأبحاث المتعلقة بالخصوبة.

وأكد العلماء أن هذه المحاولة كانت الأكثر نجاحاً حتى الآن في بناء جنين مبكر من خطوط الخلايا الجذعية، وأنها منحتهم أملاً أكبر لفهم بعض جوانب العقم وتحسين نتائج المساعدة على الإنجاب.

وفي حال نجح العلماء، فإن ذلك سيفتح الباب أمام التجارب على الأجنة البشرية.