976 زيارة منزلية نفذها «الطب النفسي» بمستشفى راشد 2018

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

نفذ قسم الطب النفسي في مستشفى راشد 976 زيارة منزلية، العام الماضي، كما قام بتقييم الحالات الجنائية النفسية مع كتابة التقارير التفصيلية لـ70 مريضاً من شهر يوليو إلى ديسمبر 2018.

وقالت الدكتورة سامية خوري استشارية الطب النفسي في مستشفى راشد: إن القسم ينفذ زيارات منزلية للمرضى النفسيين، الذين لا يستطيعون الحضور للعلاج للمستشفى، مشيرة إلى أن هناك فريقاً متكاملاً يقوم بزيارة المرضى في بيوتهم، للاطمئنان على حالة المرضى وإعطائهم علاجهم ومساعدة أسرهم.

وأوضحت أن الصحة المنزلية تعد من أنجح الخدمات التي تطبق خارج المستشفى لرعاية المرضى النفسيين، ويهدف لتقديم الخدمة للمرضى الذين لا يستطيعون الحضور للمجمع وطلب العلاج، وبالتالي تخفيف العبء القائم على الأسرة في كيفية التعامل مع المريض السلبي أو المقاوم للعلاج وإجراءاته، مبينة أن هذه الخدمة تجنب المريض التعرض للانتكاسة وتكرار الدخول للمستشفى، إضافة إلى أنها تدعم الاهتمام بالمريض داخل أسرته بدلاً من بقائه في المستشفى.

وأشارت إلى أن من البرامج العلاجية التي تطبق أثناء برنامج الزيارات المنزلية العلاج الدوائي والعلاج النفسي والعلاج الاجتماعي والعلاج البدني، حيث يتم من خلال الفريق متابعة الخطة العلاجية للمريض.

وأضاف أن فريق الرعاية المنزلية يتكون من طبيب نفسي، وأخصائي اجتماعي، وممرض، إضافة إلى متابعة من الطبيب المعالج للمريض، فيما تكمن مهمة الفريق في متابعة الخطة العلاجية للمريض والتعامل مع التطورات المختلفة لديه، خصوصاً إذا كان المريض من فئة المرضى المقاومين للعلاج أو المرضى السلبيين تجاه إجراءات العلاج من تحاليل ومواعيد المتابعة في العيادات الخارجية.

كما أوضحت أن الخدمة تستهدف بشكل أساسي المرضى النفسيين، الذين يعانون من مشاكل اجتماعية تعوقهم عن الحضور للمستشفى وطلب الخدمة اللازمة، ممن هم بحاجة لزيارتهم في منازلهم وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية وتقديم العلاج والتعرف على المشكلات، التي تواجههم والمساهمة في حلها عن طريق فريق عمل متكامل من طبيب وأخصائي اجتماعي وممرض، مبيناً أنها خدمة مجانية تأتي ضمن خطط المجمع في احتواء أكبر عدد من المرضى، من خلال التوسع في الخدمات المجتمعية.