طبيبة من «صحة دبي» عضواً في «الاختيار بحكمة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

أعلنت إدارة المختبرات الطبية في هيئة الصحة بدبي عن اختيار الدكتورة رنا النابلسي، استشارية شعبة ضمان الجودة في إدارة المختبرات بهيئة الصحة بدبي، من قِبل الجمعية الأميركية لعلم الأمراض السريري، عضواً ممثلاً لحملة ومبادرة «الاختيار بحكمة»، التي تعني الاستخدام الفعّال للإجراءات والفحوص والعلاجات الطبية الضرورية للمريض من غير مبالغة أو هدر وإسراف في الموارد لأول مرة خارج الولايات المتحدة.

وأعربت الدكتورة رنا النابلسي عن سعادتها بهذا الإنجاز الجديد للهيئة، مؤكدةً أن حملة ومبادرة «الاختيار بحكمة» في عصر الموارد المحدودة تركز على تمكين الأنظمة والأطباء والمستشفيات من تحسين الرعاية الصحية لجميع المرضى بدون اللجوء إلى تكلفة إضافية أو رسوم غير ضرورية، سواء من ناحية التحاليل أو صور الأشعة وتعريض المريض لخطر الإشعاع التي قد تكون عبئاً على المريض ومقدمي الرعاية الطبية، خاصة في ظل توجه الجهات الصحية والحكومات ومقدمي الرعاية الصحية من توفير رعاية صحية ميسورة التكلفة وعالية الجودة للجميع.

إنفاق

وأوضحت الدكتورة النابلسي أن مبادرة «الاختيار بحكمة» تبلورت في الولايات المتحدة المواجهة الزيادة المستمرة للإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية. وبعدها طلبت مؤسسة البورد الأمريكي للطب الباطني من المنظمات والجمعيات الطبية المتخصصة، مثل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والأكاديمية الأمريكية لطب العائلة، والأكاديمية الأمريكية للتمريض، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض السريرية، والجمعية الأمريكية للجهاز الهضمي، والعديد من الجمعيات الطبية المتخصصة الأخرى لتحديد الاختبارات والإجراءات والعلاجات التي تستخدم عادة في الرعاية الصحية وتكون غير ضرورية وعبئاً على الحكومة ومقدمي الرعاية الصحية والمريض وشركات التأمين.

وأدت هذه الحملة إلى دفع الجمعيات الطبية المتخصصة لتأسيس قوائم توصيات لمساعدة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتحديد الاختبارات والعلاجات التي قد تكون غير ضرورية ومكلفة ولا تزيد من كفاءة الرعاية الصحية، مشيرةً إلى حملة «الاختيار بحكمة» تجنب المريض ومقدمي الرعاية الصحية أي إجراءات طبية أو فحوص مخبرية أو صور شعاعية أو علاجات قد تكون غير ضرورية ومضيعة للأموال والوقت.

حوار

وأضافت أن المبادرة «الاختيار بحكمة» التي تم إنشاؤها من قبل مؤسسة البورد الأمريكي للطب الباطني عام 2012 تهدف أيضاً لتعزيز المحادثات والحوار بين الأطباء والمرضى عن طريق مساعدة المرضى في اختيار الرعاية المناسبة من إجراء طبي وفحص تشخيصي مخبري وشعاعي وعلاجات لهم بدون إسراف وتكرار.

ولفتت إلى أن الإجراءات والفحوص والعلاجات تكون مدعومة بأدلة علمية تضمن عدم إجراء تكرار للفحوص الطبية غير الضرورية وعدم القيام بإجراءات إضافية تلقاها المريض مسبقاً وأن تكون خالية من الأذى وضرورية.