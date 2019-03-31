«صحة دبي» تدخل جهازاً لتنظيم إيقاع المخ لعلاج الاكتئاب

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت الدكتورة سامية خوري استشارية الصحة النفسية في مستشفى راشد عن إدخال هيئة الصحة بدبي، جهاز صدمات كهربائية جديداً للقسم لعلاج مرضى الهوس والاكتئاب.

وأكدت أن الجهاز أثبت فعالية عالية جدا في تنظيم إيقاع المخ، مشيرة إلى أنه إجراء يتم الخضوع إليه تحت تأثير التخدير العام، حيث يتم تمرير التيارات الكهربائية الصغيرة عبر الدماغ، والتسبب عمدًا في نوبة قصيرة. وقالت الدكتورة سامية خوري إن العلاج بالصدمة الكهربائية يعمل بفاعلية عندما لا تنجح العلاجات الأخرى وعندما يتم الانتهاء من برنامج العلاج الكامل، ولكنه قد لا يناسب الجميع وغالباً ما يحدث تحسينات سريعة ومهمة في الأعراض الشديدة للعديد من حالات الصحة العقلية.

وأوضحت أن العلاج بالصدمات الكهربائية يستخدم في علاج الاكتئاب الحاد، خاصةً عندما يصحبه الانفصال عن الواقع (الذهان)، أو رفض تناول الطعام وكذلك في الاكتئاب المقاوم للعلاج، والاكتئاب الشديد الذي لا يتحسن مع الأدوية أو العلاجات الأخرى، وأيضاً في حالات الهوس الشديد، ونقص الحركة، أو حركات سريعة أو غريبة، وعدم الكلام، وغيرها من الأعراض.

وأكدت الدكتورة سامية خوري أن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على توفير أحدث العلاجات قامت بإدخال إبرة جديدة تعطى لبعض مرضى الاكتئاب والقلق لمدة ثلاثة شهور، بعد أن كانت في السابق تعطى لمدة شهر، خاصة بعد أن أثبتت مفعولها في علاج المرضى، وهو ما أدى إلى تجنيب المراجعين مشقة الحضور شهرياً للقسم، كما قلل من الضغط الواقع على قسم الصحة النفسية. كما أوضحت أن أكثر الأمراض النفسية انتشارا في المجتمع الإماراتي هي الاكتئاب والقلق بالنسبة لكبار السن وفرط الحركة والانطوائية والعزلة للأطفال، محذرة من ترك الأطفال ساعات طويلة على الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي لأنهما من أهم الأسباب المؤدية للعزلة والعنف والتوتر والقلق.