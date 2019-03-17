توزيع 4000 حقيبة إسعافات أولية على المدارس والجمعيات الخيرية

المصدر: دبي - البيان الصحي

وزعت هيئة الصحة بدبي مممثلة بقسم المساعدات الإنسانية 4000 حقيبة إسعافات أولية على المدارس والجمعيات الخيرية في دبي خلال الشهرين الماضيين بمناسبة عام التسامح، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من ثقافة أبناء الإمارات.

وقال سالم بن لاحج، مسؤول المساعدات الإنسانية في الهيئة: «إن الإسعافات الأولية تعد من المبادئ الأولية البديهية التي يجب على الشخص أن يحيط بها ويعرفها حق المعرفة؛ نظراً لأهميتها البالغة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، لذلك يجب أن يتم تدريب جميع الأفراد عليها وتعليمهم كيفية التعامل مع أي حالة طارئة بطريقة صحيحة وبالسرعة القصوى، كما يجب على جميع الدول أن تجعل الإسعافات الأولية ومبادئها الأساسية ضمن جميع المناهج الدراسية وفي جميع المراحل، لتعليم المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم كيفية التعامل مع الحوادث والأمراض المختلفة، لإنقاذ حياة الأشخاص، خصوصاً في الحالات الطارئة جداً التي تتطلب تدخلاً سريعاً وعاجلاً لإنقاذ حياة الشخص المصاب».

وأشار مسؤول المساعدات الإنسانية في الهيئة إلى اعتزام هيئة الصحة بدبي تنظيم مسيرة التسامح في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، حيث ستنطلق المسيرة من مبنى الإدارة العامة إلى حديقة الخور بهدف ترسيخ مبدأ التسامح بين جميع الجاليات المقيمة على أرض الدولة. وسيتم خلال المسيرة تقديم عددٍ من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى مسابقات للمشاركين في مسيرة التسامح.