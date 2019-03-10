«صحة دبي»: تحديث مستمر لأصناف أدوية المرضى

المصدر: دبي _ البيان الصحي

أكد الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي أن الهيئة تعمل على تحديث أصناف الأدوية التي تقدم للمرضى بشكل مستمر، وترصد وتتابع أحدث المستجدات العالمية المتعلقة بصناعة الدواء، وإدخال جميع الأصناف الجديدة ليستفيد منها المرضى في مستشفيات ومراكز الهيئة، مهما كان ثمنها، خصوصاً المتعلقة بأمراض السرطان والسكري والضغط، وغيرها من الأمراض المزمنة.

وشدد على أن التطور الكبير والمتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية والعلاج الدوائي من اكتشاف أدوية جديدة ومبتكرة وعلاجات للأمراض النادرة والتوسع في استخدام العلاج الدوائي الشخصي وأدوات الأتمتة في الممارسة الصيدلانية ونمو إنتاج العلاجات الحيوية وتقنياته أدى إلى إعادة تشكيل الممارسة الصيدلانية وفتح آفاقاً جديدة أمام الصيادلة للعب أدوار مختلفة وجديدة ضمن عملية الرعاية الصحية.

وتوقع الدكتور علي السيد أن يكون الصيادلة شركاء مع الأطباء في الممارسات السريرية في مؤسسات الرعاية الصحية والقيام بأدوار تتعدى الأشكال التقليلية للخدمات الصيدلانية.

وشدد مدير إدارة الصيدلة في الهيئة على أهمية مواكبة الصيدلي للتطورات المتسارعة في الممارسة الصيدلانية والعمل على تحضير صيادلة وقادة صيدلة على أتم الجاهزية لمزاولة هذه المهام الجديدة والأشكال الحديثة من الممارسة الصيدلانية من خلال تطوير المناهج الأكاديمية وتحديث سبل التدريب قبل وبعد التخرج إلى جانب ضرورة تبني منهجيات تعليمية جديدة تعزز من قدرة الصيادلة على القيام بدورهم الإكلينيكي وتقديم الرعاية الصيدلانية المركز على المريض.