تطبيق إلكتروني يرصد مستوى السكر في الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

طورت شركة بريطانية ناشئة ما وصفته بأنه «أول تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية في العالم لرصد نسبة السكر في الدم من دون سحب قطرة دم واحدة» للمصابين بالسكري. وقالت إن التطبيق سيطرح مجاناً لتحميله على الهواتف العاملة بنظامي تشغيل «آي أو إس» و«أندرويد».

ويساعد التطبيق من شركة «إيبيك» Epic، ومقرها في لندن، الأشخاص من غير المصابين بالسكري الذين يرغبون في رصد مستوى السكر لديهم، والتعرف على مدى تذبذبه بعد تناول صنوف المأكولات، أو عند ممارسة الرياضة، كما يقدم إحصاءات متتالية حول مستوى السكر في الدم.

صور

ويعمل التطبيق المسمى «غلوكوز الدم المراقَب ذاتياً SMBG)، عند وضع أنامل إصبع واحدة فوق عدسة كاميرا الهاتف التي تلتقط سلسلة من الصور له للتعرف بدقة على سريان الدم لصاحب الهاتف.

وترسل هذه اللقطات لإخضاعها للتحليل الذي سيقدم معلومات حيوية أخرى عن معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم وضغط الدم، إضافة إلى معدل التنفس ودرجة تشبّع الدم بالأوكسجين.

وتعتمد غالبية الأدوات الخاصة برصد مستوى السكر على إجراءات تدخلية للحصول على الدم.

وسوف يوفر التطبيق أيضاً معلومات للأشخاص المصابين بحالات «مقدمات السكري» التي يزداد فيها مستوى السكر في الدم، إلا أنه لا يصل إلى مستويات الإصابة بالمرض.