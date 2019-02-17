تقنية جديدة لتحسين «المزاج»

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصّل فريق من الباحثين الفرنسيين إلى تقنية جديدة من شأنها تحسين المزاج المتعكر للإنسان وتغيير حالته النفسية السيئة، وجعلها أفضل بكل بساطة ومن دون الحاجة إلى تناول أي أدوية. وعمل الفريق تحت رئاسة البروفسور «دومينيك باران» من جامعة بواتيه الفرنسية.

تنشيط

وقال أعضاء الفريق: «إن تقنية تغيير الحالة النفسية تعتمد على تنشيط الحقل المغناطيسي للجمجمة بواسطة تيارات كهربائية قادرة على تحريك العضلات، وتحريك الأيدي والأصابع، وهو تأثير قريب عند ملامسة مكان به كهرباء، مما يهز الجسم ويجعل حالته النفسية تتحسن». وبحسب الباحثين، فإن التقنية تعتمد على استخدام بكرة بها زران وكابل وملعقة صغيرة، وعند تمريرها على الجسم يتحرك الحقل المغناطيسي، مما يبعث ذبذبات، وينقل التيار الكهربائي الذي يحرك أعضاء الجسم ويغيّر حالة المزاج المتعكر.