4 مراكز صحية جديدة في دبي قريباً

المصدر: دبي - البيان الصحي

تعتزم هيئة الصحة بدبي افتتاح 4 مراكز صحية بداية من الربع الأول للعام الجاري، إضافة إلى الحصول على 3 قطع أراضٍ من بلدية دبي لبناء 3 مراكز جديدة خلال السنوات المقبلة في المناطق الحضرية الجديدة الجاري إقامتها الآن في دبي، وذلك في إطار استراتيجية هيئة الصحة الرامية إلى توفير أرقى الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين.

وقالت الدكتورة منال المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة إن المراكز الجديدة المزمع افتتاحها تشمل مركز أم سقيم الصحي وأبوهيل والقصيص، إضافة إلى مركز الهباب الذي تم تشييده على نفقة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إضافة إلى الحصول على موافقات لبناء 3 مراكز أخرى هي الخوانيج والورقاء وند الشبا، ومركز متخصص بصحة الفم والأسنان، وجارٍ حالياً إعداد دراسة جدوى حول المشروع.

وحول إمكانية تمديد فترة العمل بمراكز الرعاية الصحية الأولية للتخفيف عن المستشفيات قالت الدكتورة منال: لدينا مركزان حالياً يقدمان الخدمة على مدار الساعة هما البرشاء وند الحمر وهما عبارة عن مستشفيات مصغرة وفيهما كافة التخصصات، وبإمكان أي مريض تلقي الخدمة في أي منهما بغض النظر عن مكان إقامته، وقد قمنا بدراسة جدوى لافتتاح مراكز أخرى على مدار الساعة ولكن وجدنا في الوقت الحالي أنها غير مجدية لذلك تم صرف النظر، ولكن لا مانع من إعادة الدراسة بعد سنة أو سنتين.

طوارئ

وأوضحت أن مركزي البرشاء وند الحمر تمكنا من خفض الحالات الطارئة المحولة إلى أقسام الطوارئ للمستشفيات لتصل إلى حالتين فقط من كل 1000 حالة تراجع هذه المراكز، لافتة إلى أن المراكز تقوم بتقديم الخدمة (24) وتستقبل الحالات الطارئة البسيطة والمتوسطة، والحالات المحولة من أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة بدبي ليتم التعامل معها وفق أحدث البروتوكولات والممارسات العالمية من خلال كوادر طبية وتمريضية مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال.

خدمات

وأوضحت أن مركز البرشاء الصحي يقدم جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية المتعلقة بصحة الفم والأسنان وطب الأسرة وفحوصات ما قبل الزواج، ومتابعة الحوامل، وهشاشة العظام، وأمراض السكر، والتغذية، والخدمات الوقائية، وعيادة المسافرين، والزيارات المنزلية لكبار السن، وطب العيون، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، وعيادات تعزيز الصحة التي تعنى بصحة المرأة والرجل والمراهقين وكبار السن، وخدمات صحة الطفل بما تشمله من تطعيمات، والفحص المبكر للأمراض الوراثية، وعيادة الإقلاع عن التدخين، وخدمات فحص الأشعة بجهاز الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

جهود

وأكدت أهمية خدمة 24 ساعة التي تأتي ضمن جهود توفير الحلول المختلفة التي تساهم في تقديم خدمات سهلة وميسرة للمتعاملين وتعمل على تلبية احتياجاتهم المتزايدة من الخدمات الصحية، إضافة إلى تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة وخاصة مركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد.