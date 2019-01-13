مستشفى دبي يجدد الاعتماد الدولي لفحص الموجات فوق الصوتية للقلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكن مستشفى دبي من تجديد الاعتماد الدولي لفحص الموجات فوق الصوتية للقلب من قبل جمعية القلب الأوروبية للمرة الثانية على التوالي بعد التزام المستشفى بتطبيق جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لتجديد هذا الاعتماد.

وأكدت الدكتورة مريم الريسي المدير التنفيذي لمستشفى دبي، أهمية هذا الإنجاز الذي يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها المستشفى لتقديم خدمات متميزة تتماشى مع المعايير العالمية، وتساهم بشكل فاعل في تحقيق رضا المتعاملين.

وأشادت الدكتورة الريسي بالتعاون والإيجابية اللذين تتحلى بهما فرق العمل المختلفة في المستشفى لتحقيق المزيد من الاعتمادات الدولية في مختلف أقسام المستشفى، بما فيها المجالات المتعلقة بقسم القلب.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام زكي استشاري ورئيس وحدة الموجات فوق الصوتية بقسم القلب في مستشفى دبي، أن الحصول على هذا الاعتماد سيشكل حافزاً لكافة العاملين في القسم لمواصلة الإنجاز والتميز والريادة في العمل، والمتابعة المستمرة للتطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

واستعرض الدكتور زكي الخدمات والإنجازات المتعددة، التي تقدمها وحدة فحص الموجات الفوق صوتية بقسم القلب بمستشفى دبي، والتي تقوم بخدمة حوالي 4500 حالة مرضية سنوياً، وهو رقم قياسي مقارنة بالوحدات والمراكز المماثلة على مستوى الدولة.