روبوتات صيدليات «صحة دبي».. منظومة متطورة تعزز رضا المتعاملين

المصدر: دبي- البيان الصحي

وصل عدد الصيدليات الذكية في هيئة الصحة بدبي إلى ٥ صيدليات، شملت مستشفى راشد لخدمة جميع الأقسام والعيادات الخارجية في المستشفى، إلى جانب صيدلية خاصة فقط بقسم الحوادث والطوارئ في ذات المستشفى، وصيدلية ثالثة في مستشفى دبي، ومؤخراً تم تدشين الصيدلية الرابعة في مستشفى لطيفة للنساء والأطفال.

إضافة إلى صيدلية في ند الحمر وقريباً مركز البرشاء الصحي، لتكون بذلك الهيئة قد انتقلت من الطرق التقليدية في صرف الدواء إلى الروبوتات الآلية، حيث أسهمت أحدث الروبوتات العالمية التي تجهزت بها صيدليات صحة دبي في تعزيز رضا المتعاملين وسعادة المرضى.

خطة

وقال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في الهيئة: إن الهيئة وضعت خطة قبل بدء تركيب الروبوتات وفقاً لحجم الطلب المتزايد على الخدمات الصيدلانية والدوائية، والمرتبط أساساً بإقبال الجمهور على خدمات الهيئة وثقته بمنشآتها الطبية.

فكانت الفكرة في تأسيس مثل هذه الصيدليات، متوافقة مع توجهات الدولة وإمارة دبي، وما تشهده دبي من تحولات ذكية مذهلة، إلى جانب القضاء على فترة انتظار صرف الدواء وخفضها إلى أقصى الحدود الممكنة، ولم يكن بمقدور الهيئة تحقيق ذلك إلا من خلال أحدث التقنيات في العالم، وبواسطة منظومة متطورة ومتكاملة، تحفظ الدواء وتضمن سلامته في جميع المراحل من النقل والتخزين وحتى يصل إلى الدواء إلى المريض بشكل آمن.

دعم

وأشار إلى أن الصيدلية الذكية أتاحت الفرصة كاملة أمام الصيادلة للقيام بدورهم الحيوي الأساس، وهو تقديم الدعم اللازم للمرضى من خلال التوعية والتوجيه بالاستخدامات الآمنة للدواء والتعريف بفاعليته وأهمية الالتزام بالجرعات والمواعيد، التي حددها الطبيب المختص في وصفته الطبية للمريض.

وفي الوقت نفسه أسهم الصيادلة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدواء، وخاصة مع وجود مرضى يرفضون في بعض الأحيان تناول الدواء لاعتقادهم الخاطئ بعدم جدواه لحالتهم وهذا الدور المهم للصيدلي عزز كثيراً من أدوار ومهام الطبيب المختص (المعالج)، كما أسهم تحسين رحلة المريض داخل المستشفى.

وأضاف أن إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية على مسارات تطويرية عدة، ضمن توجهات هيئة الصحة بدبي وأهدافها، والتي ترتكز على تحقيق رضا المتعاملين وإسعادهم، ووفق هذا الهدف، استحدثت الهيئة خدمة توصيل الدواء إلى المنازل.

كما ابتكرت طريقة لتقليل انتظار المرضى، للحصول على الدواء، وهي معتمدة على إجراءات بسيطة ويسيرة تراعي ظروف المرضى، ومن بين التحسينات التي أجرتها: اعتماد نظام قائمة العمل ( work list)، في تحضير جميع الوصفات الطبية، وتوصيل الأدوية للمرضى المقرر خروجهم من المستشفى في الأقسام الداخلية، وتخصيص منفذ لتسليم الوصفات التي تقل عن 3 أصناف دواء، ونحن نستهدف خفض معدلات انتظار الدواء في جميع مستشفيات الهيئة لأقل من دقيقة.