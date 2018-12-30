علماء روس يبتكرون دواء لعلاج انفصام الشخصية

المصدر: دبي _ البيان الصحي

ابتكر علماء معهد فالدمان للعلوم الصيدلانية التابع لجامعة الأكاديمي بافلوف الطبية في بطرسبورغ، دواء يفيد في علاج الأمراض النفسية بما فيها انفصام الشخصية والهوس.

وقال إيليا سوخانوف، أحد المساهمين في ابتكار الدواء الجديد، إن العلماء ابتكروا مادة تؤثر في الاتصالات العصبية. وقال، إنه «عند حقن الفئران المخبرية بهذا الدواء، نشطت مستقبلات TAAR1 في الجهاز العصبي المركزي. أي أثرت في نقل الإشارات بين الخلايا العصبية في الدماغ».

وأكد العلماء، أن الصيغة الصيدلانية للدواء، تسمح بإنتاج أقراص لعلاج الاضطرابات النفسية، وتعد طريقة جديدة لعلاج مرض انفصام الشخصية. كما أن نتائج اختبار الدواء على الفئران، تسمح بالقول إن هذا الدواء سيكون فعالاً في علاج الأمراض النفسية بما فيها الهوس.

يذكر أن مرض انفصام الشخصية يصيب أكثر من 21 مليون شخص حول العالم، ويتميز باضطراب التفكير والإدراك والعواطف واللغة والسلوك وغيرها.