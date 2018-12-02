تطوير نعل لعلاج قرح القدم لمرضى السكري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الصحي

طور باحثون أميركيون نعلاً للأحذية يمكن أن يساعد على جعل عملية الشفاء أكثر سرعة للأشخاص الذين يعانون من القرح الناتجة عن الإصابة بمرض السكري.

وعادة ما تنتج قرح السكري عن ارتفاع نسبة السكر في الدم ونتيجة لتلف الأعصاب التي تزيل الشعور في القدمين أو أصابع القدمين.

واستخدم الباحثون الليزر لتشكيل المطاط القائم على السيليكون في النعال، ومن ثم إنشاء الخزانات التي تطلق الأكسجين فقط في جزء القدم الذي يعاني من القرح.

نقل الأكسجين

وقالت «هونجي جيانج»، الباحثة في جامعة «بوردو» في الولايات المتحدة: «إن النعل يمكن أن ينقل الأكسجين لمدة لا تقل عن ثماني ساعات في اليوم تحت ضغط شخص يزن ما بين 53 – 81 كجم.. ويمكن أيضاً أن يكون مخصصاً لتتكيف مع أي وزن».

وقال الدكتور «باباك زياي»، الأستاذ في جامعة «بوردو»: «يعد إعطاء جرعات من الأكسجين أحد طرق علاج هذه الجروح، لذلك أنشأنا نظاماً يطلق الأكسجين تدريجياً على مدار اليوم حتى يتمكن المريض من التنقل أكثر».