روبوت لتوزيع الأدوية على المرضى

المصدر: دبي- البيان الصحي

كشفت شركة «باناسونيك» مؤخراً أنها ستبدأ خلال الأشهر المقبلة عرض أجهزة روبوت من طراز «HOSPI» المصمم ليكون مساعداً للفرق الطبية العاملة في المستشفيات، نظراً لما تعانيه اليابان من نقص في العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية. ومن شأن هذا الروبوت أن يغطي جانباً لوجستياً من الأعمال الطبية سامحاً للفرق العاملة في المستشفيات والعيادات بالتركيز على رعاية المرضى. ووجه هذا الروبوت عبارة عن شاشة تعلوها ابتسامة عريضة، أما جسمه فيشبه دلواً كبيراً موضوعاً على الأرض رأساً على عقب، ويتحرك الروبوت المزود بأجهزة استشعار عن بعد في ممرات المستشفيات وبين الغرف بواسطة عجلات، دون أن يصطدم بالناس واعتماداً على ذاكرة يمكنها أن تحفظ خريطة المستشفى، ويمكن الاستعانة به في المستشفيات متوسطة الحجم (200: 400) سرير.

مهمات

ومن المهمات التي يمكن للروبوت القيام بها إحضار الأدوية من مخازنها في أوقات محددة بحسب حاجة المرضى، وتلقائياً يستدعى المصعد ويسلم الأدوية إلى الممرضات من دون أي خطأ وفقاً لمجلة ميموريال ماتسوشيتا.