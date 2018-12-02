منظومة الذكاء الاصطناعي تبتكر أدوية جديدة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الصحي

طور باحثون بجامعة ووترلو الكندية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي، يمكنها أن تسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة ابتكار الأدوية الجديدة مع تقليل الحاجة إلى الاختبارات المعملية التي تستهلك قدراً كبيراً من المال والوقت.

ويطلق على المنظومة الجديدة التي تندرج في إطار تقنيات التعلم العميق، اسم «باتيرن تو نوليج» وتُعرف اختصاراً بـ«بي تو كي».

ويمكن للمنظومة الجديدة التنبؤ بعمليات الاتصال بين المتواليات الحيوية في ثوان معدودة، وبالتالي تقلل المشكلات المعقدة التي قد تظهر خلال أبحاث الدواء.

وتستخدم منظومة «بي تو كي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات من خلال تحليل البيانات بدلاً من الاعتماد على آليات البحث التقليدية.

أبحاث

ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث أندرو وونغ المتخصص في هندسة تصميم الأنظمة الإلكترونية قوله إن «منظومة بي تو كي يمكنها تغيير قواعد اللعبة بالنظر إلى قدرتها على فك رموز الروابط البروتينية الدقيقة داخل البيئات الكيميائية المعقدة، وبالتالي يمكنها إجراء تنبؤات دقيقة اعتماداً على البيانات المتوافرة لديها».

وأكد وونغ أن «القدرة على الوصول إلى المعلومات الدقيقة بناء على نتائج علمية مثبتة سيدفع مجال الأبحاث الدوائية قدما»، مشيراً إلى أن منظومة «بي تو كي» لديها القدرة على تغيير كيفية الاستفادة من البيانات في المستقبل.