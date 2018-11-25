5 خطوات للوقاية من ألم الظهر والإصابات في العمل

المصدر: دبي - البيان الصحي

تتطلب العديد من الوظائف إجهاد الظهر، وسواء كان ألم الظهر خفيفاً أم حاداً طاعناً، فمن الممكن أن يجعل من الصعب عليك أداء عملك، ومن بين هذه الوظائف التمريض وأعمال البناء والمصانع، حتى العمل المكتبي الروتيني يمكن أن يسبب أو يفاقم ألم الظهر. وثمة 5 خطوات يمكن اتباعها للوقاية من حدوث ألم الظهر والإصابات في العمل.

الأسباب الشائعة لألم الظهر

وفق مقال لــ"مايو كلينيك" فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في حدوث ألم الظهر في العمل. على سبيل المثال:

Ⅶ القوة: قد تحدث إصابة عند بذل قوة مفرطة على الظهر مثلما يحدث عند رفع أو تحريك الأجسام الثقيلة.

Ⅶ التكرار : يمكن أن يؤدي تكرار حركات معينة إلى تعب العضلات أو إصابتها.

Ⅶ وضعية الجسم: إن إرخاء الجسم يزيد من انحناء الظهر عن الطبيعي بإفراط، وهذا قد يؤدي إلى تعب العضلات وإصابتها.

توجد بالطبع حالات طبية وعوامل نمط حياة معينة يمكنها أن تسهم في ألم الظهر، مثل السمنة ووضعية النوم والحالة البدنية الضعيفة والتدخين والضغوط.

ما يمكن القيام به لتجنب ألم الظهر في العمل

يمكنك اتباع خطوات للوقاية من حدوث ألم الظهر والإصابات في العمل منها:

1 ممارسة الأنشطة البدنية في روتينك اليومي. إن الحفاظ على وزن صحي يقلل من الضغط على الظهر. بالنسبة لمعظم البالغين الأصحاء، توصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بممارسة الأنشطة الهوائية المتوسطة فيما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع أو الأنشطة الهوائية القوية فيما لا يقل عن 75 دقيقة في الأسبوع، ويفضل توزيعها على أيام الأسبوع، وتمارين القوة ما لا يقل عن مرتين في الأسبوع. اجمع بين التمارين الهوائية، مثل السباحة أو المشي، مع التمارين التي تقوي وتمدد عضلات الظهر والبطن.

2 الانتباه لوضعية الجسم: ابق وزن الجسم متوازناً على قدميك عند الوقوف. لا ترخي جسمك. لتعزيز الوضعية السليمة للجسم عند الجلوس، اختر مقعدا يسمح لك بإراحة قدميك الاثنتين على الأرض على نحو مستوٍ وفي الوقت ذاته يبقي ركبتيك في نفس مستوى فخذيك.

وعند الضرورة، يمكنك أن ترتكز بقدميك على مسند القدمين أو أي وسيلة دعم أخرى. إذا لم يكن المقعد يدعم منحنى أسفل الظهر، فضع منشفة ملفوفة أو وسادة صغيرة وراء أسفل الظهر. أخرج المحفظة أو الهاتف المحمول من الجيب الخلفي عند الجلوس لمنع إضافة مزيد من الضغط على الردفين أو أسفل الظهر.

3 رفع الأجسام بطريقة صحيحة: عندما ترفع أو تحمل جسماً ثقيلاً، ارفع بركبتيك وشد عضلاتك الأساسية. واحمل هذا الجسم بالقرب من جسدك. وحافظ على الانحناء الطبيعي للظهر. إذا كان الجسم ثقيلاً جداً بحيث لا يمكنك رفعه بأمان، فاحصل على المساعدة من شخص ما.

4 احرص على تعديل المهام المتكررة: استخدم أجهزة الرفع، عند توفرها، لمساعدتك في رفع الأحمال. جرب الاستعاضة عن المهام بمهام أخرى تتطلب جهداً بدنياً أقل. إذا كنت تعمل على الحاسوب، فاحرص على أن تكون الشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة والمقعد في الوضع الصحيح.

وإذا كنت تستخدم الهاتف في معظم اليوم، فاستخدم سماعة أذن. تجنب انحناء الجسم واعوجاجه وإمالته للأمام دون داعٍ. قلل من الوقت الذي تقضيه في حمل الحقائب أو الحقائب النسائية أو الأكياس الثقيلة. يمكنك استخدام حقيبة ذات عجلات.

5 انتبه لجسدك: إذا كان ولا بد من جلوسك لفترة طويلة من الزمن، فغيّر وضعيتك من حين لآخر أو قف أو مدد جسمك متى شعرت بالتعب. يمكن لألم الظهر أن يجلب لك التعاسة في أوقات العمل والراحة على حد سواء.

رغم ذلك، فأنت لست مجبراً على هذا الوضع. اقضِ بعض الوقت في فحص بيئة العمل وواجه المواقف التي قد تفرط في إجهاد ظهرك. وإن قمت باتباع مجرد خطوات بسيطة للتخفيف من ألم الظهر فهي لا تزال تعتبر خطوات في الاتجاه الصحيح.