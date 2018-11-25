3 طفرات جينية تسبب آلام الظهر

المصدر: دبي- البيان الصحي

كشفت دراسة أميركية أن سبب المعاناة من آلام الظهر قد يعود إلى ثلاث طفرات في الجينات الوراثية.

وذكرت الدراسة، أن هنالك ثلاث طفرات جينية قد تكون مرتبطة بآلام الظهر، التي تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم، ويعتقد أن الطفرات الجينية، التي تطرأ على الجينات الـ3 SOX5 ،GSDMC ،DCC قد تؤثر على تطور العمود الفقري.

أمراض مؤلمة

وأضافت الدراسة، إنه تم تحليل جينات أكثر من 150 ألف شخص، ولوحظ ارتباط الطفرات الثلاث بأمراض مؤلمة مثل التهاب المفاصل وعرق النسا.

وأكدت النتائج التي نشرتها المجلة العلمية PLOS Genetics الصلة بين الطفرة الجينية، التي تطرأ على جين SOX5 وآلام الظهر، كما يُعتقد أن الطفرات الجينية التي تطرأ على جينات CCDC26 – GSDMC تلعب دوراً في الإصابة بعرق النسا، وهو ألم ينشأ في أسفل الظهر.

وسبق أن ارتبطت طفرات SOX5 بهشاشة العظام في الركبة والفخذ واليد والغضروف والعيوب الهيكلية في الفئران.