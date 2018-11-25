علاقة وثيقة بين آلام الظهر والتدخين

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعرف المدخنون آثار التدخين الرئيسية، وخاصة ما يتعلق بالجهاز التنفسي والقلب، لكن نظرًا لأن السجائر تحتوي على عدد كبير من المواد الكيميائية السامة التي تؤثر على أعضاء ووظائف الجسم، لا يزال الكثير من آثار التبغ غير معروف، من هذه الآثار الأقل شهرة «ألم الظهر المزمن».

سبب

أظهرت دراسات عديدة تؤكد وجود علاقة بين ألم الظهر والتدخين، وهو أمر تأخر بحثه لأن النيكوتين يخفف الألم بطبيعته، ولم يكن يُعتقد أنه قد يكون سبباً للألم، وفقًا لموقع «تواصل لايت».

وفسرت نتائج الأبحاث بأن تأثير التدخين على آلام الظهر يحدث لاحقًا وبعد الاستمرار في التدخين لفترة، يتم ذلك عن طريق تقليل نسبة الأكسجين التي تصل إلى الغضاريف التي تعمل كوسائد لتقليل احتكاك عظام فقرات الظهر ببعضها البعض، ويترتب على ذلك تآكل غضاريف فقرات الظهر في مرحلة مبكرة قبل بلوغ الشيخوخة.

إشارات

كما يقلل التدخين حساسية الدماغ لإشارات الألم التي تصدر عن مناطق الاحتكاك، ما يؤخر الاستجابة لعملية التآكل المستمرة في الغضاريف، وتشير الدراسات إلى أن حساسية الدماغ للألم لدى غير المدخن تبلغ 3 أضعاف المدخن.

من ناحية أخرى، تمتد آثار التدخين السلبية إلى صحة العظام نفسها، فالمواد الكيميائية في السجائر تقلل كثافة العظام، وتزيد التهابات المفاصل، وهي مجموعة عوامل تؤثر جميعها على فقرات أعلى وأسفل العمود الفقري.