127 عيادة تخصصية تشملها توسعات مستشفى دبي

المصدر: دبي- البيان الصحي

يشكل مشروع التوسعات في مستشفى دبي نقلة نوعية على صعيد الخدمات فائقة المستوى، التي تقدمها هيئة الصحة في دبي وأحد أهم الحلول التي اتخذتها لمواكبة الطلب المتنامي على خدماتها الطبية من داخل الدولة وخارجها، وتشمل التوسعات 127 عيادة تخصصية، بما يزيد على ضعفي ونصف الضعف عدد العيادات الحالية في مستشفى دبي.

وتتلخص الفكرة المعمارية للمشروع بخلق بيئة، تتوفر فيها الإضاءة والتهوية الطبيعية وعناصر المباني الخضراء والطاقة المستدامة واعتماد معايير ومتطلبات ذوي الهمم في ما يخص المداخل والإدراج والممرات وسهولة وانسيابية الحركة لهم وغيرها، كما يؤمن شكل مبنى العيادات الإطلالة على المساحات الخضراء وخاصة في مناطق انتظار الزوار قبل الدخول إلى العيادات، ما يؤمن الراحة النفسية للمرضى وزوار المستشفى في آن.

عيادات

وتفصيلاً، يضم مبنى العيادات المقرر تأسيسه (سرداب+أرضي+4 طوابق) بمساحة إجمالية تعادل 32100 متر مربع. ويتسع الطابق الأرضي للخدمات التشخيصية من المختبرات والأشعة، إلى جانب الصيدلية، فيما تضم الطوابق التي تليها عيادات تخصصية تشمل الطابق الأول 36 عيادة تخصصية تشمل (أنف وأذن وحنجرة، عيون، باطني، عظام).

والطابق الثاني 44 عيادة تخصصية تشمل (قلبية، غدد صماء، أورام وجراحة)، والطابق الثالث 49 عيادة تخصصية تشمل (نساء وولادة، تناسلية، أسنان)، علماً بأن القدرة الاستيعابية لهذه العيادات التخصصية تصل إلى 254 مريضاً لكل ساعة.

وتقدر القدرة الاستيعابية لقسم الأشعة (ام آر آي+ ستي سكان + اكس ري) بـ 46 مريضاً لكل ساعة، وتقدر المساحة الإجمالية لكامل المشروع (شاملة مبنى العيادات الخارجية، مبنى الخدمات ومبنى المواقف) بما يعادل 68،000 متر مربع تقريباً.

وسيتم إنجاز المشروع على مرحلتين المرحلة، الأولى تشمل مبنى المواقف (أرضي +2) وتبلغ مساحته (27204) أمتار مربعة وبطاقة استيعابية تزيد على 900 سيارة قابلة للزيادة مستقبلاً إلى 1400 سيارة بإضافة طابقين آخرين. وقد تم تعيين المقاول لهذه المرحلة والعمل جارٍ على تجهيزات الموقع، ومتوقع الانتهاء من أعمال البناء لهذه المرحلة في الربع الأول من عام 2020.

وتشمل المرحلة الثانية مبنى العيادات الخارجية (سرداب +أرضي +4)، وبمساحة إجمالية 32100 متر مربع قابل لزيادة الارتفاع مستقبلاً بإضافة طابق خامس، ويضم مبنى العيادات الخارجية صيدلية ومختبراً وقسم أشعة ومواقف سيارات و115 عيادة في مختلف الاختصاصات حسب ما ذكر أعلاه.

كما تشمل مبنى الخدمات (أرضي +3) وبمساحة إجمالية (8557) متراً مربعاً ويضم حضانة أطفال خاصة بموظفي الهيئة، ومخازن عامة، وورش عمل تابعة للمعدات الطبية، ومخزن أدوية، وكافتيريا ومرافق ترفيهية ومركز ابتكار ومسرحاً للمحاضرات والنشاطات الثقافية يتسع إلى 400 شخص، وخدمات أخرى.

وبلغت المرحلة الثانية (مبنى العيادات الخارجية ومبنى الخدمات) مرحلة التصاميم والموافقات النهائية وإعداد وثائق العطاء. ومن المتوقع البدء بأعمال البناء في الربع الأول من عام 2019 ومتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2021.

مسارات

وتؤكد هيئة صحة دبي أن حالة رضا المتعاملين وثقتهم بالمنشآت الصحية لدبي، هي التي أفرزت هذا الإقبال المتزايد على مستشفياتها ومراكزها وعيادتها الطبية، وهي التي من أجلها تتبنى الهيئة أكثر من مسار للتطوير والتحديث والتوسعات المتواصلة، التي تستهدف استيعاب الطلب المتنامي على خدمات الهيئة الصحية، والتي ارتبطت في جودتها بأحدث التقنيات والتجهيزات والأساليب والبرامج والتطبيقات الذكية.

فضلاً عن أن من شأن هذه التوسعات الجديدة التخفيف من الضغط المتواصل على مستشفى دبي من قبل المتعاملين وجمهور المراجعين من داخل الدولة وخارجها، الذين يقصدون المستشفى للاستفادة من خبرتها الطويلة وكفاءة العاملين فيها.