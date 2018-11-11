علماء يتمكنون من إنتاج خلايا قرنية العين

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكّن علماء في جامعة جون هوبكنز من إنتاج أنسجة قرنية العين في المختبر، وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إمكانية علاج كل من الضمور البقعي وعمى الألوان ليتمكن المرضى من رؤية الأزرق والأحمر والأخضر. وتعتبر الرؤية الثلاثية لهذه الألوان من السمات التي تميّز الإنسان عن بقية الثدييات.

وبحسب موقع جامعة جون هوبكنز، اكتشف الباحثون أن خلايا كشف اللون الأزرق تتكوّن أولاً، تليها الخلايا الخضراء والحمراء، وتبين أن هرمون الغدة الدرقية يلب دوراً هاماً في التبديل الجزيئي للخلايا.

وتسمح هذه النقلة العلمية بإجراء مزيد من الأبحاث لدراسة التطوّر البشري على مستوى الخلية.