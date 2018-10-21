إنتاج بويضات بشرية من خلايا الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكن العلماء في اليابان من إنشاء خلايا بويضات بشرية من دم الإنسان، الأمر الذي قد يسمح بزراعة الأطفال داخل المختبرات في المستقبل.

وقام خبراء يابانيون بإنتاج خلايا بويضات بشرية غير ناضجة من دم الإنسان باستخدام تقنيات اختبار الخلايا الجذعية المتطورة.

وعلى الرغم من أن البويضات ليست ناضجة إلى الآن، فإن العلماء يعتبرونها تمهيداً لإنتاج بويضات ناضجة يمكن أن يتم زرع الأجنّة فيها.

وقال البروفسور هانك غريلي، أخصائي الوراثة في جامعة ستانفورد معلقاً على التجربة: «إذا استطعنا أن ننشئ البويضات البشرية والحيوانات المنوية من خلايا الدم، فإن ذلك سيفتح عدداً هائلاً من الاحتمالات لتغيير طريقة التكاثر لدى البشر».

ويعتقد بأن هذه التقنية الجديدة التي تعمل عبر استخدام الدم البشري لإنشاء خلايا جذعية متعددة القدرات، ستسمح للأشخاص الذين يعانون من العقم بإنجاب الأطفال، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.