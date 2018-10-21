الفحوصات الدورية تعزز الوقاية من الأمراض

المصدر: دبي - البيان الصحي

يعتبر الكشف المبكر الذي تنفذه مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة في دبي من أنجع البرامج، خاصة وأن الاكتشاف المبكر للمرض يسهل عملية العلاج ويعطي نتائج إيجابية إضافة لتقليل أخطار الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وأيضاً السرطان.

وتقوم كل المراكز التابعة لخدمات الرعاية الصحية الأولية بتقديم الفحوصات الدورية للمراجعين الذين بلغت أعمارهم 18 سنة وما فوق، ففي عام 2016 تمكنت مراكز الرعاية الصحية الأولية من فحص ما يقارب 11.089 مراجعاً، وفي عام 2017 تمكنت مراكز الرعاية الصحية الأولية من فحص ما يقارب 22.223 مراجعاً، أما من يناير 2018 وحتى شهر أغسطس 2018 فقد تمكنت من فحص 35.470 مراجعاً.

وبعد مراجعة الإحصائيات تبين أنه قد زار أطباء الأسرة ما يعادل 34.088 مراجعاً من فئة الشباب، وهم المراجعون الذين تتراوح أعمارهم من 18سنة وحتى 30 سنة، وقد قام 11.150 منهم بإجراء الفحوصات الدورية بمعدل 32.7% (من يناير وحتى أغسطس).

تغطية

أما نسبة التغطية للراشدين، فقد وصلت إلى 31.44٪، ونسبة التغطية لدى النساء 62.1٪، نسبة التغطية لدى الشباب 37.9٪ ونسبة التغطية لدى المواطنين 81.9٪، فيما كانت نسبة التغطية لدى المقيمين 18.1٪،

أما في ما يخص النتائج لفئة الشباب، فكانت على النحو التالي ممارسة التمارين الرياضية بشكل دوري ١٢.٤٪، لا يمارسون التمارين الرياضية 72.3٪، يمارسون التمارين الرياضية، ولكن ليس بشكل منتظم 14.1٪، وفيما يتعلق بمؤشر كتلة الجسم لدى الشباب طبيعي 39.7٪، ووزن زائد 25.4٪.

ويعاني من السمنة 27.7٪. أما فيما يتعلق ببعض الممارسات المضرة مثل التدخين، فالمدخنون 13٪، غير المدخنين 75.7٪، ولا يرغبون بالإجابة 11.3٪.

فحوصات

أما فيما يتعلق بالفحوصات الطبية لدى فئة الشباب، فبينت ارتفاع ضغط الدم 93.3٪ كانوا يتمتعون بمعدل طبيعي 6.1٪ تم تسجيل ضغط دم مرتفع قليلاً، وبالنسبة للسكر التراكمي في الدم ٤٦.٦٪ لم يجروا الفحص، 51.9٪ كانت نتائجهم طبيعية، 1.5٪ سجلوا نسباً مرتفعة قليلاً، والكولسترول في الدم 51٪ لم يجروا الفحص، 45.6٪ سجلوا معدلات طبيعية، 3.5٪ سجلوا نسباً مرتفعة من الكولسترول في الدم.

وفيما يتعلق بفيتامين د فبينت أن 40%٪ لم يجروا الفحص المخبري، و15.2٪ سجلوا نسباً طبيعية و44.7٪ سجلوا نسباً متدنية من الفيتامين.