برنامج من الفضاء.. يكشف الوزن الزائد لسكان الأرض

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر فريق من الباحثين برنامج ذكاء اصطناعي قادراً على اكتشاف السمنة من الفضاء، عن طريق مسح صور الأقمار الصناعية للتنبؤ بعدد السكان الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن استناداً إلى مسح أعداد الحدائق ومتاجر الوجبات السريعة في كل منطقة.

واعتمد الباحثون في جامعتي واشنطن وسياتل على برنامج التعلم العميق لمسح 150 ألف صورة قمر اصطناعي عالية الدقة من غوغل مابس، مع فحص بيانات في 6 مدن أميركية.

مواصفات

ووجد الباحثون أن مواصفات البيئة المبنية داخل هذه الولايات تساعد في انتشار السمنة بين السكان، مشيرين إلى أن ثلث سكان العالم يعانون إما من السمنة، أو زيادة الوزن، حسب موقع ساينس آليرت.

وبحسب الباحثين، فإن 19.8% من سكان مدينة بالفيو يعانون من السمنة، و30.8% في مدينة تاكوما و22.4% في سياتل و26.7% في لوس أنجيلس و36.3% في ممفيس، و32.9% في سان أنطونيو.

وقال الباحثون: إن فهم «العلاقة بين سمات ومزايا المباني داخل البيئة، وانتشار السمنة، يمكن أن يؤدي إلى تغييرات هيكلية يمكنها تشجيع النشاط البدني وتقليص انتشار السمنة».

يُذكر أن 61% من الوفيات المرتبطة بالوزن كانت لمصنفين بُدُن، والـ 39% المتبقية لضحايا زيادة الوزن.