طريقة مبتكرة لعلاج الصرع

المصدر: دبي - البيان الصحي

لأوّل مرّة تُجرى عملية في أوروبا لعلاج الصرع بطريقة جديدة مبتكرة وأقل وطأة وصعوبة من العملية الدماغية المفتوحة، فقد عالج الأطباء في مستشفى جامعة لوزان (CHUV) مرضى الصرع بإجراء جراحي تمت الموافقة عليه أخيراً، استخدموا خلاله مسبار ليزر لحرق منطقة الدماغ المسؤولة عن نوبات الصرع.

اجتثاث حراري

وتمّ تنفيذ عملية الاجتثاث الحراري سابقاً في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تتكون من حرق الخلايا العصبية المتأثرة بدلاً من إخراجها.

ويُسمى الاجتثاث الحراري أيضاً بالعلاج الحراري الخلالي الليزري أو LITT، وهو نوع من الجراحة التي تستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي، للمساعدة على استهداف منطقة الدماغ التي سيتم تشغيلها، وهذا الإجراء قادر على إزالة تركيز الصرع بدقة متناهية، كما أنّه خيار جيد للأشخاص الذين يعانون الصرع في الفحص الصدغي المتوسط الذي لا يستجيب للأدوية، وتجعل قياسات درجة الحرارة حول المسبار من الممكن تتبع تطور العلاج في الوقت الحقيقي عن طريق الرنين المغناطيسي.

ثقب صغير

وتم إجراء العملية في أوائل أغسطس من قِبل جوسلين بلوش، المتخصصة في جراحة الأعصاب. وأوضحت بلوش كيفية استخدام جهاز فحص يبلغ قطره 1.65 مليمتر فقط من خلال ثقب صغير في قبة الجمجمة لعلاج المناطق التي يصعب الوصول إليها: «هذا هو بديل الجراحة التقليدية».