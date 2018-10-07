الأسنان خطوات بسيطة تغني عن حفرها

أكد باحثون من جامعة سيدني الأسترالية أن الكثير من أطباء الأسنان يتسرعون في عملية حفر الأسنان وإعادة حشوها، في حين أن بالإمكان إيقاف التسوس باتباع بعض الخطوات البسيطة.

وأظهرت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في العالم أن اتباع بعض الإجراءات البسيطة مثل تنظيف الأسنان بشكل منتظم واتباع نظام غذائي صحي، وتطبيق طلاء واق على الأسنان غني بالفلوريد يمكن أن يخفض الحاجة إلى حفر الأسنان إلى النصف.

وقال ويندل إيفانز، الذي قاد أبحاثاً استمرت 7 سنوات: إن الحشو ليس ضرورياً في كثير من حالات تسوس الأسنان، والطريقة الأفضل للعلاج هي تتبع التسوس في وقت مبكر ومنعه من التفاقم، بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

منع التسوس

وأضاف إيفانز: يقوم أطباء الأسنان عادة بحفر وإعادة حشو الأسنان لمنع التسوس من التمدد داخل الأسنان، وذلك على مبدأ إصلاح المشكلة قبل أن تتفاقم، ولكن لا داعي للعجلة في هذا الأمر، فهناك متسع من الوقت للسيطرة على التسوق منذ مراحله الأولى.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد متابعة 900 حالة، تمت معالجة نصفها بالطرق التقليدية، في حين خضع النصف الآخر للعلاج باستخدام «نظام إدارة التسوس»، حيث استخدم طبيب الأسنان مادة ملمعة غنية بمادة الفلوريد.

وأظهرت النتائج أن التسوس في أسنان المرضى، الذين تمت معالجتهم بالنظام الجديد توقف عند مرحلة معينة، وأصبحت أسنانهم أكثر صلابة مع الوقت. ولم يعد هناك حاجة إلى حفر الأسنان وحشوها من جديد.