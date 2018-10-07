نظارة ذكية تحسّن نوعية حياة مصابي التوحد

المصدر: دبي- البيان الصحي

يدرس باحثون أميركيون استخدام نظارة غوغل الذكية لتحسين نوعية حياة مصابي التوحد من خلال التعرف إلى مشاعر الآخرين وفهمها والتفاعل معهم باستخدام تقنية تتعقب وجوه المحيطين، وتترجم ملامحها إلى كلمات يفهمها مصابو التوحد.

ويستند المشروع الذي أطلقه باحثون بجامعة ستانفورد الطبية إلى الكيفية التي تعتمد عليها نظارة «غوغل غلاس» من حيث ارتداء مصابي التوحد النظارة المزودة ببرنامج ذكاء اصطناعي وكاميرا فيديو لرصد تعبيرات وجوه الآخرين لإخبار المرتدي من مصابي التوحد معنى تعبيرات وجوه المحيطين بهم في الوقت الحقيقي.

وتشمل التعبيرات السعادة والحزن والهدوء والخوف والاستياء والشعور بالمفاجأة، كما يستطيع البرنامج التعرف على الوجوه القديمة والجديدة لإخبار المرتدي في اللحظة ذاتها، بما يتيح لمصابي التوحد التفاعل مع من حولهم.