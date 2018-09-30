تطوير برنامج لتخفيف الألم بغرف الطوارئ

المصدر: دبي - البيان الصحي

ابتكر ثلاثة خريجين في فرنسا برنامجاً باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي لتهدئة المرضى وزيادة قدرتهم على تحمل الألم من دون استخدام عقاقير.

وقال أحد الخريجين الثلاثة رضا خودرا: «ما نقدمه هو عالم تأملي نأخذ فيه المرضى في جولة في نمط تفاعلي ليعزفوا الموسيقى أو يرسموا أو يحلوا لغزاً».

وبينما ينتقل المرضى من خلال نظارات العالم الافتراضي إلى حدائق زن أو سفوح الجبال التي تغطيها الثلوج في اليابان، يصبحون أكثر تحملاً لإجراءات مؤلمة مثل خياطة جرح أو علاج حرق أو تركيب قسطرة بولية أو رد كتف مخلوع لمكانه.

وقال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى سان جوزيف في باريس أوليفييه جانانسيا لـ « رويترز»: مشروع الواقع الافتراضي يمكننا من توفير أسلوب لتشتيت انتباه المرضى وتقليل شعورهم بالألم والقلق عند علاجهم في غرفة الطوارئ.